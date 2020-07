Masken mit Logo für Kinder- und Jugendfeuerwehr der Gemeinde Kirchhundem

(wS/red) Lennestadt-Kirchhundem 09.07.2020 | Masken mit Logo für Kinder- und Jugendfeuerwehr

Vergangen Montag konnte der Leiter der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem Klaus Happe speziell mit Logos bedruckte Stoffmasken an Marco Hatzfeld für die Kinderfeuerwehr sowie an Thomas Tigges für die Jugendfeuerwehr übergeben. Diese Masken sollen in den nächsten Tagen an die Kinder und Jugendliche verteilt werden. Leider ist es aktuell noch nicht möglich wieder ein Übungsprogramm für die zukünftigen Nachwuchskräfte aufgrund Corona-Beschränkungen anzubieten bzw. durchzuführen.

Daher sollen auch diese Masken ein kleines Trostpflaster sein so Klaus Happe bei der Übergabe. Entstanden ist diese Idee bei einer Führungskräftebesprechung der aktiven Wehr. Hier ist man schon besorgt, dass die begeisterten Kinder und Jugendliche auch nach dem Corona Lockdown im Bereich der Feuerwehr wieder zurück zur Kinder- und Jugendfeuerwehr finden. Denn diese Kinder- und Jugendarbeit ist existenziell wichtig für die zukünftige Unterhaltung einer schlagkräftigen Freiwilligen Feuerwehr.

