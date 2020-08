B508: Ausbau der Marburger Straße in Kreuztal-Kredenbach mit Anlage eines beidseitigen Radwegs

(wS/red) Kreuztal 28.08.2020 | Ampelregelung während der Arbeiten

Kreuztal (straßen.nrw). Die B508 in Kreuztal-Kredenbach, zwischen der Einmündung „Kellershain“ und „In der Aspe“, wird ab Mittwoch (2.9) umfänglich erneuert. Ab Mittwoch (2.9.) werden die Baustelle sowie die Verkehrssicherung auf der B508 in Höhe der Firma „Krombach Armaturen“ eingerichtet. Der Verkehr wird in diesem ersten Abschnitt unter Einengung der Fahrbahn mit Begegnungsverkehr geregelt. Im weiteren Verlauf der Baumaßnahme erfolgt die Verkehrsführung halbseitig mit Ampelregelung.

Im Zuge der Baumaßnahme wird der gesamte Fahrbahnoberbau saniert und ein beidseitiger Radweg neu angelegt. Neben den Arbeiten für Straßen.NRW wird die Stadt Kreuztal die vorhandenen Bushaltestellen und Straßenbeleuchtung erneuern. Darüber hinaus werden mehrere Versorgungsträger Leitungen verlegen und der Wasserverband Siegen-Wittgenstein eine neue Wassertransportleitung in die Fahrbahn einbringen. Im Vorfeld dieser Baumaßnahme wurde bereits eine Gashochdruckleitung der Westnetz verlegt.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier