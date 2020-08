Deutsche Triathlon Union – Bundesligarennen in Saarbrücken am 12.09.2020

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 27.08.2020 | Ursapharm unterstützt Bundesligarennen in Saarbrücken

Ursapharm wird das Rennen der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga in Saarbrücken als Partner unterstützen. Durch dieses Engagement ermöglicht Ursapharm die Produktion eines Livestreams des Rennens am 12. September, der auf der offiziellen Website www.triathlonbundesliga.de zu sehen sein wird.

„Dass Sportveranstaltungen auf nationalem Niveau stattfinden ist durch COVID19 leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Dank gilt allen, die durch ihr Engagement dazu beigetragen haben, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, um uns allen wieder Mut zu geben und positiv nach vorne blicken zu lassen“, sagt Boris Röder, Leiter Unternehmenskommunikation bei Ursapharm.

„Wir freuen uns sehr, dass die Triathlon-Fans in Deutschland dank der Unterstützung durch Ursapharm am 12. September Triathlon auf dem höchsten Niveau im Livestream erleben können. Das ist in diesem Jahr umso wichtiger, da aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen keine Zuschauer auf dem Gelände der Hermann-Neuberger-Sportschule zugelassen sind“, erklärt Rüdiger Sauer, Leiter Veranstaltungsmanagement der Deutschen Triathlon Union.

Abgeändertes Format

Das Rennen in Saarbrücken ist das erste und einzige der Bundesliga-Saison 2020, bei der alle Teams an einem Ort zusammenkommen werden. Um die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, wird nicht im gewohnten Format gestartet. Die Frauen treten in insgesamt vier Läufen über eine verkürzte Sprintdistanz (650m Schwimmen, 14km Radfahren, 4,2km Laufen) gegeneinander an, wobei in jedem Lauf eine Athletin aus jedem Bundesligateam startet. Die Platzziffern der besten drei Athletinnen eines Teams werden zusammengerechnet, das Team mit der niedrigsten Platzziffer holt sich den Tagessieg. Bei den Männern wird es insgesamt fünf Läufe über dieselbe Distanz geben, die Platzziffern der besten vier Athleten eines Teams werden für die Gesamtwertung addiert.

Der erste Start des Tages wird um 9 Uhr erfolgen, danach startet alle 45 Minuten ein Lauf, der letzte um 15 Uhr. Damit gibt es einen ganzen Tag lang Triathlon-Action auf Top-Niveau. Ein genauer Zeitplan wird in Kürze auf www.triathlonbundesliga.de veröffentlicht.

EJOT-Team Buschhütten:

Gestern wurden wir informiert, das die Elite Triathleten*innen in Hamburg eine Woche zuvor nicht nur um den Weltmeistertitel im Mixed Team Relay kämpfen, sondern dort auch die Weltmeister*innen in der Einzelwertung gekürt werden. Beide Rennen (05.09. + 06.09.2020) werden im öffentlich rechtlichen Fernsehen übertragen. Sobald die Starterlisten veröffentlicht sind, teilen wir mit, wer aus dem Bundesligakader des EJOT Team TV Buschhütten in Hamburg an den Start geht.

Saison 2020 ohne Deutsche Mannschaftsmeister

Aufgrund der Coronakrise und den Auswirkungen, die auch den Triathlon in sehr starkem Maße beeinflussen, musste die Saison der 1. Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga 2020 in einem anderen Rahmen stattfinden. Die Rennen in Düsseldorf, Münster, Tübingen und Nürnberg mussten abgesagt werden. Neben dem einzig realen Rennen am 12. September in Saarbrücken, gab es noch ein virtuelles Radrennen auf der Onlineplattform Zwift (28. Juni) und einen dezentralen Swim & Run (26. Juli). Auf Basis dieser veränderten Rahmenbedingungen und der ungleichen Chancen in der Vorbereitung hat der Bundesliga-Ausschuss der DTU beschlossen, in 2020 keine Saisonwertung durchzuführen und entsprechend keinen Deutschen Mannschaftsmeister zu küren. Zudem werden die Auf- und Abstiegsregelungen außer Kraft gesetzt werden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier