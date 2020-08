Gute Resonanz beim Mannschafts-Turnier „Henner & Frieder“ am 22. August

(wS/red) Kreuztal 24.08.2020 |Wanderpokal-Wettbewe rb des Golfclub Siegerland findet traditionell mit Unterstützung der Stadt Kreuztal statt

Schon Wochen vor dem Turnierstart wird kommuniziert. Welches Team geht in welcher Zusammenstellung an den Start? Denn die Teilnahme am „Henner & Frieder“-Cup ist eine Frage der Ehre. Und so verwunderte es nicht, dass insgesamt 14 Teams à fünf Mitgliedern sich gemeldet hatten.

Bereits seit Anfang der 2000er Jahre gibt es im August beim GC Siegerland dieses besondere Turnier. Die Voraussetzung sind: Jedes Team hat bis zu fünf Golfer, das addierte Handicap darf nicht mehr als 150 und von jeder Mannschaft kommen die vier besten Golfer mit dem besten Ergebnis in die Netto-Teamwertung.

Am Ende wird der Sieger des Wanderpokals „Preis der Stadt Kreuztal“ gekürt.

Bei der 18. Auflage am Samstag, den 22. August, waren – wie im Vorjahr – 70 Golferinnen und Golfer am Start. Kurios sind dabei auch die Mannschaftsnamen.

So starteten das „Team Benmedical“ und die „Knallerfrauen“. 2019 nicht dabei waren „Die Genuss-Golfer“, „The Ball Washers“, „Casa-Team“ und „Pezula“.

Bereits erfahren sind „Black & White“, „SSB GmbH“, „Die Blechbüchsenarmee“, „Sauber Golfen mit System – Lindenschmidt“, „Grasnabenhacker“, „Fairway Ninjas“, Nike Boyz“ und das „Siegerländer Geröllteam“.

Jedes Einzelergebnis zählte und daher spielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit viel Engagement. Hin und wieder wurde es – wie immer beim Golfen – auch etwas frustig. Aber am Ende zählten sportliche Leidenschaft und Kämpferherz.

Alle Spielerinnen und Spieler starteten mit Kanonenstart um 11 Uhr. Das Siegerteam konnte sich klar durchsetzen. 146 Stableford-Punkten erspielten sich Philipp und Sascha Menn mit Markus Risse, Matthias Ebert und Suat Kodaman. Alle fünf Golfer spielen in der Clubmannschaft und haben gute Ergebnisse errungen. Ihr Team-Name lautete „Benmedical“

Die Siegerehrung leitete Spielführer Philipp Dangendorf, der mit der Blechbüchsenarmee auf Platz 6 landete. Zweiter in der Netto-Teamwertung wurde das Casa-Team mit 138 Punkten. Rang drei ging an die Mannschaft „Pezula“, die 136 Punkte erzielen konnte.

„Wir sind sehr zufrieden, dass der Turniermodus auch 2020 wieder so erfolgreich angenommen worden ist. Die Bedingungen fürs Spiel waren gut und der Teamspirit stimmte“, resümierte Präsident Rolf Schneider, ebenfalls „Soldat“ in der Blechbüchsenarmee.

Informationen zur Mitgliedschaft, zu den verschiedenen Kursen und natürlich über aktuelle Angebote, erhalten Interessierte über die Homepage des GC Siegerland oder per Telefon im Clubsekretariat:

Golfclub Siegerland e.V.

Berghäuser Weg

57223 Kreuztal

Telefon: 02732-5947-0

Telefax: 02732-5947-24

info@golfclub-siegerland.de

