Neue Beschilderung Dreslers Park

(wS/red) Kreuztal 21.08.2020 | Neue Beschilderung an Dreslers Park

Leben.

Lernen.

Feiern.

So lautet das dreigliedrig zusammengefasste Portfolio des Dreslers Parks in Kreuztal. Von der Straße aus lässt sich kaum erahnen, was es alles in dem rund 1,2 Hektar großen waldartigen Park zu erleben gibt. Eine neue Beschilderung an den drei Haupteingängen zum Park sorgt jetzt für einen optimalen Überblick über das vielfältige Angebot. Nachdem die alte Beschilderung in die Jahre gekommen war, zeigen die modern gestalteten Stelen nun auf einem Lageplan, wo sich die beiden historischen Villen, der Musikpavillon, das Familienzentrum und das Restaurant „Kutscherhaus“ befinden. Zudem fasst es die Historie der denkmalgeschützten Parkanlage zusammen.

Bürgermeister Walter Kiß: „Für viele ist Dreslers Park das erste, was sie sehen, wenn sie nach Kreuztal kommen. Die neuen Stelen sind ein tolles Aushängeschild für den Park und die Stadt. Mein ausdrücklicher Dank gilt der Firma Werbewerkstatt Nüschen aus Littfeld für die gute Zusammenarbeit sowie den Kollegen vom Kulturamt und Baubetriebshof für die Gestaltung und Unterstützung beim Aufstellen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen las-sen.“

