Niederschelden: Erst tötet er seine Mutter, anschließend alarmiert er Polizei und Rettungsdienst

(wS/red) Niederschelden 04.08.2020 | In den Nachmittagsstunden des heutigen Tages verletzte ein 37-jähriger Mann in der Adolfstraße in Niederschelden seine Mutter tödlich. Nach Zeugenaussagen hat er selbst die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, danach rief er umgehend auch seinen Vater an.

Die schnell eintreffende Polizei und der Rettungsdienst konnten aber nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Täter ließ sich nach Eintreffen der Polizei widerstandslos festnehmen.

Wir berichten nach!

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

