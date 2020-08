Schulschwimmen – Hallenbäder Löhrtor und Eiserfeld wieder geöffnet

(wS/red) Siegen 19.08.2020 | Schulschwimmen in den Vormittagsstunden: – Neue Öffnungszeiten für Badegäste im Hallenbad Weidenau

Damit die Schulen auch in der Corona-Pandemie Schwimmunterricht anbieten können, hat die Stadt Siegen neben den Freibädern und dem Hallenbad Weidenau zusätzlich die Hallenbäder Löhrtor und Eiserfeld wieder geöffnet. Dort finden ausschließlich Schulschwimmen und Vereinssport statt. „Das ist eine sehr große organisatorische wie personelle Herausforderung, denn unter Corona-Bedingungen dürfen sich keine Klassen vermischen, so dass nur maximal zwei Schulklassen zeitgleich in einem Bad sind“, erklärt Martin Wagner, Leiter der Sport- und Bäderabteilung.

Im Hallenbad Weidenau ergeben sich deshalb Änderungen bei den Öffnungszeiten. Wegen des Schulschwimmens wird die bisherige Öffnungsdauer auf die Nachmittage umgelegt.

Die Öffnungszeiten im Überblick

Ab Montag, 24. August, gelten im Hallenbad Weidenau deshalb die folgenden Zeiten: Montags und donnerstags morgens von 6.00 bis 8.00 Uhr sowie nachmittags von 14.00 bis 20.00 Uhr. Dienstags ist das Hallenbad von 6.00 bis 11.00 Uhr geöffnet, am Mittwoch bleibt es geschlossen. Freitags steht das Bad von 6.00 bis 8.00 Uhr sowie von 13.00 bis 18.00 für alle Schwimmerinnen und Schwimmer zur Verfügung. Am Wochenende gilt samstags von 7.00 bis 17.00 Uhr sowie sonntags von 7.00 bis 14.00 Uhr.

Die städtische Sport- und Bäderabteilung weist darauf hin, dass es durch die Wiederaufnahme des Schwimmunterrichts der Schulen im Hallenbad Weidenau vereinzelt zu Überschneidungen mit dem öffentlichen Badebetrieb kommen kann. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sollten deshalb beachten werden.

