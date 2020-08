Schwerer Verkehrsunfall in Weidenau, Fahrerin wird mit schwerem Gerät aus Fahrzeug befreit

(wS/red) Siegen 15.08.2020 | Schwerer Pkw Unfall auf der B62 aus Netphen kommend in Fahrtrichtung Weidenau

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den heutigen Nachmittagstunden auf der B62 von Netphen aus kommend in Richtung Weidenau, kurz vor der Abfahrt Weidenau in Richtung Innenstadt.

Beim Ampelwechsel von Grün auf Gelb trat der Fahrer eines Pkw auf die Bremse um vor der Ampel zu anzuhalten. Eine nachfolgende Fahrerin hatte damit nicht gerechnet und knallte dem Pkw voll ins Heck.

Bei dem Unfall wurden 3 Personen verletzt, die Fahrerin des schwarzen Pkw musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Über die Art und Höhe der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt, die Straße ist komplett gesperrt.

Fotos: L.Schneider / wirSiegen.de

