Siegen – Offene Nachtwächterführung am 21.08.20

(wS/red) Siegen 11.08.2020 | Mit Nachtwächter Balthasar durch die Altstadt

Am Freitag, den 21. August, bietet die Stadtmarketing Siegen GmbH eine offene Nachtwächterführung an. Der Rundgang mit „Balthasar“ durch die Siegener Altstadt beginnt um 22.00 Uhr. Treffpunkt ist vor der Nikolaikirche.

Die für die Führung erfundene Figur „Balthasar“ ist ein Zeitgenosse der Rubenseltern, die sich von 1572 bis 1577 in Siegen aufhielten. Der mit Laterne, Horn und Hellebarde ausgerüstete Stadtknecht beginnt seinen Rundgang an den Stufen der Nikolaikirche und leitet die Gäste vorbei am Rathaus durch die Straßen der Altstadt bis zum Platz hinter der Marienkirche. Bei seinem Streifzug erzählt er allerhand über das alltägliche Leben im mittelalterlichen Siegen wie auch Anekdotisches, zum Beispiel über die Grafen von Nassau, den Magistrat oder den Scharfrichter Montanus.

Die Führung dauert etwa 1 1/4 Stunde. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, ist eine Anmeldung für diesen Rundgang bei der Stadtmarketing Siegen GmbH unter

Tel. (0271) 404-1317 oder unter E-Mail: k.nix@siegen.de bis Freitag, 21.08.2020, 13.00 Uhr unbedingt erforderlich.

Die Gäste werden gebeten, sich eine eigene Mund-Nase-Bedeckung mitzubringen. Die Kosten betragen für Erwachsene 6 Euro, Kinder bis 16 Jahre 4 Euro, Familien

(2 Erw. und 2 Kinder) 18 Euro.

