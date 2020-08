Spektakulärer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

(wS/red) Bad Berleburg/Erndtebrück 23.08.2020 | Gegen 23.40 Uhr am Samstagabend kam es auf der B480 bei Weidenhausen zu einem spektakulären Verkehrsunfall.

Eine junge Frau war aus Richtung Leimstruth gekommen und wollte mit ihrem Seat nach rechts von der B 480 in Richtung Stünzel abbiegen. Aus bislang noch unklarer Ursache fuhr sie an der Kreuzung jedoch gerade aus, statt nach rechts und fuhr dabei in eine ansteigende Böschung, wo ihr Wagen mit der Schnauze nach oben stecken blieb. Aufgeschreckt durch das Unfallgeräusch eilten Anwohner der Dame zur Hilfe und setzten den Notruf ab.

Die Frau wurde ins Bad Berleburger Krankenhaus gefahren und nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Weidenhausen und Hemschlar leuchteten die Einsatzstelle aus und stellten den Brandschutz sicher, bis der Wagen abgeschleppt war.

Fotos: wirSiegen

