Sperrung HTS – B54 Erneuerung Verkehrszeichenbrücke Hüttentalstraße

Siegen 11.08.2020 | Temporäre Sperrung der HTS wegen Arbeiten

Siegen/Weidenau (Straßen NRW). Die Straßen.NRW Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass in den Nächten kommenden Mittwoch (12.08) und Donnerstag (13.08) von jeweils 22.00 Uhr bis voraussichtlich 5.00 Uhr des Folgetages, die Hüttentalstraße (HTS) zwischen den Anschlussstellen Geisweid und Weidenau in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt wird. Tagsüber kann die HTS in diesem Bereich befahren werden.

Grund der Vollsperrung ist die Demontage zweier Verkehrszeichenbrücken im Bereich der Anschlussstelle Weidenau.

Die Umleitungsstrecke führt über die Weidenauer Straße parallel zur HTS.

