Stadt Hilchenbach: Sportlich mit dem Rad unterwegs

Hilchenbach 31.08.2020 | Sportlich mit dem Rad unterwegs

Die beliebten Mountainbike-Touren mit Klaus Jung sind bekannt für Abwechslung, Spaß, und Sportlichkeit. Am 15. August starteten wieder sportbegeisterte Mountainbiker gemeinsam mit Klaus Jung in Hilchenbach zur Tour Richtung Seelbach. Über Kreuztal ging es zunächst zum Sportplatz in Meiswinkel und weiter über die Höhe nach Langenholdinghausen. Die Tour wurde über Nieder- und Oberholzklau, Bühl, Lindenberg und Alchen zum Truppenübungsplatz nach Seelbach fortgesetzt. Dort befindet sich eine Region mit anspruchsvollen Trails, die die Mountainbiker sportlich herausforderten. Alle hatten viel Spaß dabei. Über die Eisdiele in Kreuztal, in der sich die munteren Biker eine kühle Erfrischung gönnten, traten sie den Heimweg an, bis es dann nach 64 km wieder hieß: Hilchenbach!

Am darauffolgenden Sonntag hatten sich elf E-Biker angemeldet, um mit Klaus Jung eine E-Mountainbike-Tour zu machen und die Wälder rund um Hilchenbach zu erkunden. Am Treffpunkt Lidl in Dahlbruch startete die Gruppe über die Hörbach durch den Wald zur Siedlung in Hilchenbach, um von dort aus übers Langenfeld, Sonnenhang, Hadem und Burgseifen zur Oberndorfer Höhe zu gelangen. Hier angekommen, waren schon 26 km geschafft, worauf man eine kurze Pause einlegte. Durch das Elberndorfer Tal fuhren die E-Biker hoch zum Zinse Kopf, um dann bergab nach Röspe, und anschließend durchs Schwarzbachtal bergauf zur Heinsberger Heide zu gelangen. Von dort aus fuhr die E-Biker-Gruppe über Helmut´s Rothaarhütte bergab nach Hilchenbach und Dahlbruch. Am Ende standen 60 km und 900 Höhenmeter auf dem Tacho.

Klaus Jung sammelt von den Teilnehmern bei jeder Tour ein kleines Teilnehmerentgelt, das am Jahresende einem guten Zweck gespendet wird. So radeln die Biker nicht nur für den Spaß und die Gesundheit, sondern unterstützen noch ein anderes Projekt.

Die nächsten Mountain- und E-Bike-Touren finden am 19. und 20. September 2020 statt. Anmeldungen nimmt Klaus Jung unter Telefonnummer 0151/11646404 entgegen.

