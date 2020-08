Umgestaltung des Bender-Areals: Bürgerbeteiligung via Webseite verlängert

(wS/red) Kreuztal 28.08.2020 | Umgestaltung des Bender-Areals: Bürgerbeteiligung via Webseite verlängert

Über 300 interessierte Besucher*innen sind der Einladung zum Tag der offenen Tür auf dem Gelände der ehemaligen Firma Bender in Ferndorf am 22. August gefolgt. Die außergewöhn-liche Form der Bürgerbeteiligung diente vor allem dem Zweck, Interessierte über das Projekt zu informieren und sie in den Planungsprozess mit einzubeziehen.

Um das auch weiterhin zu ermöglichen, sind nun alle Daten und Infos zur Umgestaltung des Bender-Areals auf der Internetseite der Stadt Kreuztal verfügbar. Bürger*innen haben dort auch die Möglichkeit, sich durch Ausfüllen eines Fragebogens an dem Planungsprozess zu beteiligen und auf diese Weise eigene Ideen und Anregungen einzubringen. Der Fragebogen steht bis zum 30. September auf der Internetseite zum Download bereit. Ab Oktober werden alle Einreichungen ausgewertet.

Der Fragebogen sowie alle Informationen zum „Bender-Projekt“ sind auf der Webseite der Stadt Kreuztal zu finden: www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal

