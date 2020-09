Für Notfälle gerüstet – rund um die Uhr – Lebensrettender Defi in Obersdorf

(wS/red) Siegen 03.09.2020 | „Defis“ retten Leben

Der in Wilnsdorf Obersdorf bisher im Filialraum der Sparkasse befindliche Defibrillator war wegen veränderter Öffnungszeiten nicht mehr 24 Stunden am Tag für eventuelle Notfälle erreichbar. Die Sparkassenverwaltung begründete die Verkürzung der Öffnungszeiten mit der leider berechtigten Sorge vor nächtlichen Übergriffen auf die Zweigstelle.

Notfälle mit Herzstillstand halten sich nicht an Tageszeiten. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass Defibrillatoren jederzeit erreichbar sind, um schnell und direkt helfen zu können. Die Vorstellung, dass ein Mensch Hilfe benötigt, ohne dass die Helfer an den Defi gelangen können, veranlasste Annemarie Bender, Vizepräsidentin des DRK Siegen-Wittgenstein aus Obersdorf, dazu, Kontakt mit der Sparkassenverwaltung aufzunehmen und um Abhilfe zu bitten. Gemeinsam mit der Sparkasse und dem Leiter des Obersdorfer REWE Marktes, Kai Dreysse, gelang es, einen neuen Standort für das lebensrettende Gerät zu finden. Der Defibrillator befindet sich jetzt an der Außenwand des REWE Marktes links neben dem Eingang und ist nun wieder jederzeit zugänglich.

Bereits seit 15 Jahren setzt sich Annemarie Bender für eine flächendeckende Installation von Defibrillatoren im gesamten Raum Wilnsdorf ein. Unterstützung fand sie schnell durch umliegende Vereine und Unternehmen. Um Interessierte auf den Umgang mit den lebensrettenden Geräten vorzubereiten, sind für die Zeit nach Corona Defi-Schulungen für die Bürger*innen in Obersdorf durch das DRK Siegen-Wittgenstein geplant.

Ein herzliches Dankeschön geht im Namen von Annemarie Bender im Interesse der Obersdorfer Bürger*innen an die Sparkasse Siegen und an Kai Dreysse, Leitung des REWE Marktes, für die Bereitschaft, schnell und unkompliziert den Standort des Defi zu verlagern.

