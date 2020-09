(wS/red) Siegen 12.09.2020 | Studierende eröffnen Theatersaison in Siegen

Englischsprachiges Erfolgsstück aus den USA kommt für kurze Zeit in die Stadt Mit The Legend of Georgia McBride von Matthew Lopez bringt die studentische Theatergruppe des Seminars für Anglistik an der Universität Siegen, The Desperate Thespians, vom 21. bis 24. Oktober 2020 im Kulturhaus Lÿz in Siegen das Theater zurück auf die Bühne.

Die studentische Theatergruppe der Universität Siegen bereitet regelmäßig englischsprachige Theateraufführungen vor. Dabei sind die Studierenden für alles auf und hinter der Bühne verantwortlich. Regie führen Dr. Marcel Hartwig, der gleichzeitig administratives Bindeglied zum Seminar für Anglistik der Universität Siegen ist, und Nadine Sucharda, die seit der Gründung der Desperate Thespians im Jahr 2007 mit dabei ist.

Die aktuelle Produktion von Matthew Lopez The Legend of Georgia McBride stand von Beginn an im Schatten des Lockdowns im März und der Corona Schutzmaßnahmen. Zwischenzeitlich musste mit dem Verzicht auf eine Aufführung gerechnet werden. Die Produktion ist auch Neustart der Theatersaison des Kulturhaus Lÿz in Siegen. Das Stück handelt vom scheiternden Elvis-Imitator Casey, der durch eine zweitklassige Drag-Show von der Bühne gedrängt wird. Da seine Frau ein Kind erwartet, stellt ihn sein Boss als Barkeeper ein.

Eines Tages springt er für eine Drag Queen ein und Casey entdeckt sowohl eine neue Welt als auch einen neuen Teil in sich selbst. Das Stück behandelt Themen wie Familie, Queerkultur, Homophobie und den Wert von Aufrichtigkeit und Verantwortung, gegenüber anderen, aber auch sich selbst. Die vier Aufführungen sind vom 21. bis 24. Oktober 2020 um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt kostet 8€ regulär und 5€ ermäßigt. Die Karten sind ausschließlich online oder beim Kulturhaus Lÿz

(www.lyz.de/karten ) erhältlich und auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen auf maximal 65 pro Aufführung begrenzt.

