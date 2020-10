Fahrbahnsanierungen in Salchendorf und Zeppenfeld

(wS/red) Neunkirchen 01.10.2020 | Fahrbahnbelag wird erneuert

Vom kommenden Montag, dem 5. Oktober 2020 an, finden in den beiden Steilstrecken „Gähneweg“ im Ortsteil Salchendorf und „Am Mühlenwald“ im Ortsteil Zeppenfeld Arbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelages statt.

Begonnen wird zunächst im Gähneweg. In beiden Straßen wird der schadhafte Asphaltbelag abgefräst. Wo erforderlich, werden Regenabläufe und Schachtabdeckungen erneuert. Anschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Insgesamt werden die Arbeiten etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit wird es in beiden Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Über zeitweise Sperrungen werden die unmittelbar betroffenen Anlieger durch das ausführende Unternehmen informiert. Die Gemeinde Neunkirchen bittet alle Anwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis für die in diesem Zuge entstehenden Verkehrsbehinderungen.

