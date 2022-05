Arbeitskreis auf dem Wochenmarkt vertreten

(wS/hai) Haiger 24.05.2022 | Am kommenden Donnerstag (2. Juni) von 15 bis 17 Uhr werden Mitglieder des Haigerer Arbeitskreises für Senioren- und Behindertenfragen am Wochenmarkt in Haiger mit einem Stand vertreten sein. Der Arbeitskreis ist eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft der in Haiger wirkenden Verbände, Selbsthilfegruppen und der freien Wohlfahrtspflege; die Mitglieder setzen sich für Senioren und behinderte Menschen ein. Sie hoffen auf einen regen Austausch mit den Bürgern während des Wochenmarktes und helfen gerne bei weiteren Fragen, die die Themenbereiche des Arbeitskreises betreffen. Das Gesprächsangebot wird jeden ersten Donnerstag im Monat wiederholt, sodass eine neue Anlaufstelle für die Bürgerschaft geboten wird.

Wer zu anderer Zeit mit dem Arbeitskreis in Kontakt treten möchte, kann sich bei der Leiterin Christine Weller melden: Tel. 02773 2434, Mail: arbeitskreis-senioren@haiger.eu .