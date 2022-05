Bezirks-Einzelmeisterschaften der U11/U13 der Judofreunde Siegen-Lindenberg in Holzwickede

(wS/Si) Siegen-Lindenberg 25.05.2022 | Heimische Judoka der Altersklasse U11/U13 gewinnen sieben Bezirksmeistertitel 17 qualifizierte Wettkämpfer für die Westfalenmeisterschaften

Richtig gut drauf waren die heimischen Wettkämpfer der Judofreunde Siegen, des TV Freudenberg, JC Gernsdorf sowie der Judovereinigung Siegerland in der Altersklasse U11/U13. Dabei sahnte gerade der Judofreunde-Nachwuchs bei Bezirksmeisterschaften in Holzwickede mächtig ab. Mit sechs Titeln in der Tasche, erkämpft von Jonathan Gehrke, Aresnii Polishchuk, Yehor Semenov, Theodor Hellwig, Jolina Sening und Michelle Ens, sowie je einem Titel der Freudenbergerin Tilda Serapinas und Jule Krämer vom JC Gernsdorf trat man äußerst erfolgreich die Heimreise an. Zudem sind 17 U13 Starter mit ihren Platzierungen für die Westfalenmeisterschaften am 12. Juni in Herten qualifiziert.

Der Überblick Judofreunde Siegen

U11 Wie schon bei den Kreismeisterschaften musste zuerst die U11 ran. Hier machten es Jonathan Gehrke und Gero Anders in der Klasse bis 31 kg nach jeweils drei überragenden Kämpfen im Finale richtig spannend, denn beide griffen nach dem Bezirksmeistertitel. Am Ende siegte der aktivere Jonathan, Gero gewann somit die Silbermedaille. Erstmals auf Bezirksebene agierte Kevin Kalosin (-43 kg) und zeigte eine hervorragende Leistung. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen belegte er Platz drei. Justus Geisler hingegen hatte etwas Pech, und ging nach zwei knappen Niederlagen leer aus.

U13 Ein sehenswertes Ergebnis präsentierten die aufstrebenden U13er der Judofreunde, denn alleine fünf Judoka standen in der Siegerliste ganz oben. Zudem ging es in dieser Altersklasse um die Teilnehmerplätze für die nächsthöhere und zugleich höchsten Ebene den Westfalenmeisterschaften. Alle sieben Teilnehmer lösten das Ticket. Bis 30 kg gelang Jolina Sening, die ihre Gegnerinnen alt aussehen ließ, mit zwei vorzeitigen Siegen der Titelgewinn. Ihre Vielseitigkeit zeichnet Michelle Ens schon seit längerem aus. Bis 33 kg katapultierte sie drei schnelle Erfolge in ihren Begegnungen ganz oben aufs Siegertreppchen, und setzte damit ein Ausrufezeichen. Jeder Kampf wurde mit einer anderen Technik entschieden. Bei den schweren Jungen (+55 kg) standen mit Theodor Hellwig und Luan Shala zwei Judofreunde auf der Matte. Beide bescheinigten ihre Ambitionen auf den Titel mit tollen Leistungen und vorzeitigen Siegen. Im Finale hatte dann Theo mit zwei Innensicheln die Nase vorn. Yehor Semenov startete in der Gewichtsklasse bis 40 kg und lehrte mit seiner Spezialtechnik Ko-uchi-maki-komi den Gegnern das Fürchten. Nur im Finale konnte er sich damit nicht durchsetzen, gewann aber knapp wegen einer Strafe des Gegners. Arsenii Polishehuk (-37 kg) stand nach zwei Siegen im Finale und vergoldet sich den Wettkampf mit einem Haltegriffsieg. Bis 34 kg gab es für Vincent Eckardt zunächst eine Auftaktniederlage. Doch dann brachten ihm zwei Siege noch Platz fünf.

TV Freudenberg

U11 In ihrem zweiten Wettkampf konnte sich Tilda Serapinas (-26 kg) gegen die erfahrene Konkurrenz mit drei Siegen zum Titelgewinn durchsetzen. Charlotte Wrischnig schaffte es in der Gewichtsklasse -28 kg auf Platz drei. Die männliche Vertretung konnte zwar keine Platzierungen erreichen, dafür aber wichtige Wettkampferfahrung sammeln.

U13 Nach einer Auftaktniederlage fand Lotte Sprenger (-33 kg) zu alter Form zurück und kämpfte sich auf Platz drei vor. Bis 44 kg hatte es Paula Nassauer mit starker Konkurrenz zu tun, schaffte es aber mit einer guten Leistung auf Platz vier. Mads Schneider (-43 kg) und Justus Leopold (+55 kg) kämpften sich hoffnungsvoll durch die Vorrunde. Am Ende war es für beide der Bronzeplatz. Mortimer von Müffling startet in der Klasse bis 47 kg mit einem Sieg. Doch dann wird die Konkurrenz zu stark, Platz fünf.

JC Gernsdorf:

U11 Lilli Wilscher und Eva Meiswinkel starten beide in der Klasse bis 40 kg. Eva kämpfte sich ins Finale musste sich hier aber knapp geschlagen geben. Lilli verlor die erste Begegnung aber sicherte sich mit zwei Siegen den 3. Platz.

U13 Mit zwei vorzeitigen Siegen durch Haltegriff holte sich Jule Krämer (-36 kg) den Titel zur Bezirksmeisterin. Eric Roth (-31 kg) verlor seine Auftaktbegegnung. Doch dann war er hellwach und holte zwei und Silber. Leon Westphal (-34 kg) startete mit einer Auftaktniederlage ins Turnier. Danach legte er mächtig nach und stand nach drei Siegen auf dem Bronzerang. Lukas Maier (-55 kg) reichte ein Sieg bei zwei Niederlagen ebenfalls zu Platz drei, wie auch Liam Roth (- 37kg).

JV Siegerland:

U11 Anabelle Iles freute sich nach zwei spannenden Kämpfen in der Gewichtsklasse bis 24 kg über Platz drei. Jonas Schlaak (-23), Lian ElMoussaoui (-29), Jan Cernohorsky (-31) und Marlene Amort (-28) gingen leer aus,

U13 Nils Schlaak (-31 kg) konnte sich durch den 3. Platz für die Westfalenmeisterschaft qualifizieren.

