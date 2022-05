Hilchenbacher Stadtplan wird neu aufgelegt

(wS/hi) Hilchenbach 25.05.2022 | Mitarbeitende der zuständigen BVB-Verlagsgesellschaft nehmen persönlichen Kontakt mit Unternehmen auf Informativ, übersichtlich und Dank eines handlichen Formates stets griffbereit – so wird der Hilchenbacher Stadtplan aussehen, den die Stadt momentan erstellen lässt. Das Dokument wird neu aufgelegt, da die 4. Auflage des Hilchenbacher Stadtplanes so gut wie vergriffen ist. Der Plan hilft Ortsunkundigen, sich problemlos in Hilchenbach und Umgebung zurechtzufinden. Die Publikation enthält die aktuelle kartographische Darstellung des gesamten Stadtgebietes.

Ein großer Vorteil: Wirtschaftsunternehmen, Unterkunftsbetriebe, Gastronomen, Gewerbetreibende oder Vereine der unterschiedlichsten Bereiche haben ganz nebenbei die Möglichkeit, in ihrer Region für sich zu werben und den Standort Hilchenbach zu vertreten.Viele Unternehmen der Region werden in den nächsten Wochen die Gelegenheit bekommen, sich und ihre Leistungen auf dem neuen Stadtplan gezielt zu präsentieren.

Mit einem Empfehlungsschreiben des Bürgermeisters Kyrillos Kaioglidis werden Doreen Wisnewski und Andreas Bergen von der BVB-Verlagsgesellschaft mbH ab Anfang Juni persönlich bei den Unternehmen vorbeikommen um sie hinsichtlich einer Präsentation im Stadtplan qualifiziert zu beraten. Herausgeber des Planes ist die Stadt Hilchenbach.

Wichtig: Alle Unternehmen sind aufgefordert, sich das Empfehlungsschreiben vor den Anzeigenverhandlungen unbedingt zeigen zu lassen – so soll vermieden werden, dass sie sogenannten „Trittbrettfahrern“ auf den Leim gehen.

Der Stadtplan wird anschließend unter www.findcity.de zu finden sein; von dort wird auf die Homepage der Stadt Hilchenbach www.hilchenbach.de verlinkt.

Die Verteilung des Stadtplanes erfolgt überwiegend durch die Touristik-Information, das Bürgerbüro und die Sparkassenfiliale in Hilchenbach. Insbesondere die Neubürger der Stadt erhalten den Stadtplan mit weiteren Informationen in einer Begrüßungstasche.

Aber auch die Unterkunftsbetriebe und Hotels sowie die Celenus Fachklinik Hilchenbach halten die Stadtpläne für ihre Gäste bereit. An weiteren Stellen im Rathaus, im Bahnhof und im Buchladen „Bücher buy Eva“ sind die Stadtpläne zusätzlich kostenfrei erhältlich.

Die Stadtverwaltung lädt Unternehmen, Unterkunftsbetriebe, Gastronomen und Vereine ein, sich durch eine Anzeige im neuen Stadtplan zu beteiligen, da nur dann eine kostenlose Verteilung wie bisher ermöglicht werden kann.