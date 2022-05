WaldSpa – ein frisches Angebot im Erlebniswald Historischer Tiergarten

(wS/si) Siegen 31.05.2022 | Das Stadtmarketing Siegen lädt für Sonntag, den 12.06.22 ab 8.30 Uhr im Erlebniswald Historischer Tiergarten wieder zum WaldSpa ein. Der WaldSpa-Rundgang von Astrid Spielbrink – einer ausgebildeten Wald-Gesundheitstrainerin steht unter dem Motto „ Wald tut einfach gut!“ und richtet sich an erholungssuchende Erwachsene aller Altersstufen. Das japanische Shinrin Yoku gilt in seinem Ursprungsland schon lange als Therapie, um Körper und Seele in Einklang zu bringen. Der Wald hilft bei der Stressbewältigung und senkt nachweislich den Blutdruck. Das Angebot von Frau Spielbrink umfasst der gutzweistündige Waldgang mit bis zu elf Stationen auf etwa 2-3 km Strecke, welche sorgfältig ausgewählt sind. Atemübungen, Sitzmeditation sowie Achtsamkeitsübungen – das Portfolio der Wald Gesundheitstrainerin ist vielfältig und eröffnet jedem Teilnehmer die Möglichkeit, individuell Kraft zu schöpfen. Teilnehmen können bis zu sieben Personen, Treffpunkt ist auf dem Parkplatz im Erlebniswald Historischer Tiergarten in Weidenau vor der Grillhütte.

Das Angebot ist kostenpflichtig und eine Anmeldung ab sofort möglich unter:

stadtmarketing@siegen.de bzw unter 0271-4044000 Mehr Informationen hier: waldspa@gmail.com