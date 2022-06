1. FC Kaan-Marienborn: Fatih Sevinc übernimmt A-Jugend in der JSG

(wS/FCK) Siegen 23.26.2022 | Auch die Nachfolge von Sergen Yesilcay als Trainer der A-Jugend in der JSG Kaan-Marienborn-Salchendorf haben die Verantwortlichen schnell geregelt. Mit Fatih Sevinc übernimmt ein erfahrener und ambitionierter Seniorentrainer die Kommandobrücke der U19. Sevinc, der viele Jahre in der heimischen Kreis- und Bezirksliga kickte, wechselte 2016 auf die Trainerbank und führte die 3. Mannschaft der Grün-Weissen von der D- bis in die B-Liga und fungierte danach beim A-Ligisten Siegener SC als Linienchef. „Die Gespräche mit Fatih waren außerordentlich positiv und konstruktiv. Mit seinem Engagement, seinem Konzept und seinen klaren sportlichen Zielen hat er uns überzeugt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit, da wir überzeugt sind, dass er unsere U19 mit seiner Erfahrung und seiner klaren Ansprache gut entwickeln wird“, erklärten die beiden Jugendleiter Tim Scherer (SV Germania Salchendorf) und Sascha Weschta (1.FC Kaan- Marienborn).

Der langjährige Mittelfeldspieler zeigte sich nach mehreren Jahren als Seniorentrainer voll motiviert, mit den heranwachsenden Kickern zu arbeiten: „Ich freue mich sehr, dass mir das Vertrauen für diese Aufgabe entgegengebracht wird. Ich möchte gemeinsam mit meinem Co-Trainer eine gute A-Jugend-Mannschaft ausbilden und meine fußballerische Erfahrung auf die Jugendlichen übertragen. Wir möchten gemeinsam eine gute Basis für die kommenden Jahre schaffen und langfristig weiterkommen.“ Mit Malik Cece bleibt der amtierende Co-Trainer zudem weiterhin an Bord. Der junge Trainerassistent war schon für Sergen Yesilcay ein verlässlicher Assistent. Betreuer bleibt auch weiterhin Michael Utsch.