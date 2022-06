1. FC Kaan-Marienborn: Trainingsauftakt am 20. Juni – Fünf Testspiele im Plan

(wS/Si) Siegen 18.06.2022 | Trainingsauftakt am 20. Juni – Fünf Testspiele im Plan

Die Sommerpause des 1.FC Kaan-Marienborn war nur kurz. Schon am Montag (20.07.) nimmt Trainer Thorsten Nehrbauer den Fitnessstand seiner Meistermannschaft samt den ersten Neuzugängen beim Auftakttraining erstmals in Augenschein.

Nach dem der Startschuss in die Vorbereitung am 20. Juni um 16:45 Uhr fällt, steht erstmal eine reine Trainingswoche auf dem Plan.

Die zweite Trainingswoche ab dem 27. Juni hält dann am Samstag das erste Testspiel parat. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Sportfreunde Biggetal bestreitet der 1.FCKM ein Einlagespiel gegen den weitläufig benachbarten Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl, Anstoß um 16 Uhr in Sondern.

In Woche drei, die schon am Dienstag, den 5. Juli um 19 Uhr das zweite Testspiel beim ambitionierten Regionalligisten TSV Steinbach beinhaltet, folgt die Nehrbauer-Elf ab Mittwoch einer festen Tradition und verbringt die folgenden Tage im Trainingslager In Meuselwitz.

Auch nicht fehlen darf dabei am Freitagabend (08.07.) der obligatorische und stets aufschlussreich Test gegen den ZFC Meuselwitz und damit einen weiteren Regionalligisten.

Nach der Rückkehr ins Siegerland bleiben die Zügel in der vierten Woche der Vorbereitung angezogen. Zu einem besonderen Testspiel kommt es am Mittwoch (13.07.) gegen den Ahrweiler BC, den Meister der Rheinlandliga und künftigen Oberligisten. Wie der Name schon sagt, stammt der Gegner mitten aus dem Ahrtal und hat trotz der Hochwasserkatastrophe sportliche Glanzleistungen vollbracht.

Als letzte Probe folgt dann am Samstag (16.07.) um 14 Uhr das Testspiel gegen den Wittgensteiner Oberligisten TuS Erndtebrück und damit einen kampfstarken Kontrahenten. Die Generalprobe steigt in der heimischen Herkules Arena.

Schließlich holt sich der Regionalliga-Aufsteiger in der letzten Woche den nötigen Feinschliff, um am 1. Spieltag am 23. Juli voll auf der Höhe zu sein. Nur sechs Tage später steht dann eins der größten Highlights der Vereinsgeschichte ins Haus: Am 29. Juli empfangen die Käner im Leimbachstadion um 18 Uhr im DFB-Pokal den Zweitligisten 1.FC Nürnberg.

Die Vorbereitung im Überblick:

Montag, 20.06.2022, 16:45 Uhr: Trainingsauftakt

Samstag, 02.07.2022, 16:00 Uhr: Testspiel gegen die SG FInnentrop/Bamenohl, (Sondern)

Dienstag, 05.07.2022, 19 Uhr: Testspiel gegen den TSV Steinbach-Haiger (in Haiger)

Freitag, 08.07.2022, Testspiel gegen den ZFC Meuselwitz (Meuselwitz)

Mittwoch, 13.07.2022, 19 Uhr: Testspiel gegen den Ahrweiler BC (in Kaan-Marienborn)

Samstag, 16.07.2022, 14 Uhr: Testspiel gegen den TuS Erndtebrück (in Kaan-Marienborn)

Samstag, 23.07.2022, 14 Uhr: 1. Spieltag Regionalliga West

Freitag, 29.07.2022, 18 Uhr: 1. Runde DFB Pokal gegen 1.FC Nürnberg (Im Siegener Leimbachstadion)

