DM-Titel für Ulrich Löcher – Weitsprung und im Zwei-Sprung sowie Kugelstoßen aus dem Stand

(wS/hi) Hilchenbach 13.06.2022 | Am 11.06.2022 richtete der TV Neu-Isenburg erneut die Deutschen Meisterschaften des LSW-Spezialsport als gemeinsamen Werfer- und Springertag für die Altersklassen der Schülerinnen/Schüler von W/M 14 bis hin zu den Senioreninnen/Senioren W/M 85 im Stadion „Sportpark Alicestraße“ aus.

An diesen Meisterschaften nahm auch der 58-jährige Hilchenbacher Senioren-Mehrkämpfer Ulrich Löcher in der Altersklasse M55 teil. Ulrich Löcher startete dabei für die RKS Phoenix Mutterstadt in den speziellen Sprungdisziplinen wie Zweisprung aus dem Stand und dem klassischen Standweitsprung sowie im Kugelstoß-Fünfkampf, ebenfalls aus dem Stand ausgeführt.

Beide Sprung-Disziplinen werden im LSW-Verband wie beim Deutschen Turnfest ohne jegliche Hilfsmittel wie weitensteigernde Sprungbrett-Erhöhungen ausgeführt. Ulrich Löcher erreichte mit 4,47 m (2-Sprung) und 2,51 m (Standweitsprung) mit großem Abstand Platz 1 in der Altersklasse M55. Ebenfalls Deutscher Meister des LSW wurde er im Kugelstoß-Fünfkampf aus dem Stand. Dabei werden jeweils drei Versuche mit den Kugelgewichten 4 kg (11,54 m), 5 kg (10,27 m), 6 kg (9,30 m), 7,26 kg (8,39 m) und 10 kg (7,26 m) durchgeführt. Die Gesamtweite betrug für den Hilchenbacher Athleten 46,76 m. Für die Männer-Hauptklasse wurde anschließend anstatt einer Kugel noch ein Stein (Eisenquader) verwendet, den Ulrich Löcher 5,75 m weit aus dem Stand stieß und somit der Mannschaft der RKS Phoenix Mutterstadt in den Klassen M55 und Männer-Hauptklasse zum Sieg verhalf.

Die Fotos zeigen Ulrich Löcher nach dem Kugelstoßen mit den drei gewonnenen Goldmedaillen und mit seinen siegreichen Phoenix Mannschaftskollegen der Altersklasse M55. Von li. nach re.: Ulrich Löcher, Uwe Lusziek-Gahlen und Klaus Lutter.