Einbruch im Juweliergeschäft – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen-Weidenau 28.06.2022 | Am Wochenende haben Einbrecher ein Juweliergeschäft in der Straße Am Hauptmarkt aufgesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter über ein Nebengebäude ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Im weiteren Verlauf gelang es den Eindringlingen, den Tresor des Juwelierladens gewaltsam zu öffnen. Dabei machten die Täter eine hohe Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können oder in dem Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag (25.06.2022, 16:15 Uhr) und Montagmorgen (27.06.2022, 09:30 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.