Frühsommerflora: Naturparkführung im NaKuMe-Park in Wilnsdorf-Rödgen

(wS/wil) Wilnsdorf 15.06.2022 | Der Naturpark Sauerland Rothaargebirge lädt Sie am 26. Juni 2022 zu einer pflanzenkundlichen Führung in den Natur-und Skulpturenpark NaKuMe nach Wilsndorf ein.

NaKuMe- Natur-KunstMensch-der Name ist hier Programm. Neben rund 700 verschiedenen Pflanzenarten befinden sich auf dem Areal auch zahlreiche Metall- und Holzskulpturen. Aber sehen Sie selbst!

Eigentümer und zertifizierter Naturführer-und Landschaftsführer Manfred Stangier wird Sie auf eine ganz besondere Entdeckungstour mitnehmen und dabei den Fokus auf Pflanzen und Gehölze des Frühsommers richten. Dabei werden auch Anregungen und nützliche Hinweise für eine naturnahe Gestaltung des eigenen Gartens gegeben. Die Führung (ca. 2 Stunden) beginnt um 14 Uhr am Wanderparkplatz am Ende der Straßen „Höhenweg“ und „Am oberen Johannes“ in 57234 Wilnsdorf-Rödgen. Im Anschluss an die leichte Wanderung besteht die Möglichkeit sich im kleinen Parkcafé bei einer Tasse Kaffee oder Tee zu erholen oder die eine oder andere Frage zu klären. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene liegen die Kosten bei 5 Euro pro Person.

Hinweis:

Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldebestätigung möglich ist. Eine Anmeldung ist über die Mailadresse info@npsr.de oder die Telefonnummer 02974- 96928920 erforderlich

(Anmeldefrist: 24.06.22, 12 Uhr).

Bitte vergewissern Sie sich kurz vor der Führung auf der Homepage desNaturparks, ob die Führung stattfindet.

Näheres unter www.npsr.de