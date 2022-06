Fußballturnier der Grundschulen: 150 Kinder spielten um den Sieg

(wS/si) Siegen-Wittgenstein 17.06.2022 |Nach zwei Jahren Pause ging es jetzt beim 16. Fußball-Turnier der Grundschulen im Kreis Siegen-Wittgenstein endlich wieder rund: 150 Kinder der 3. und 4. Klassen aus insgesamt 13 Schulen spielten im Hofbachstadion in Geisweid um den Sieg. Im Finale des Jungen-Turniers standen sich die Grundschule Hubenfeld und die Grundschule Im Odeborntal gegenüber. Die Grundschule Im Odeborntal ging als Sieger aus dem Wettkampf hervor. Die KGS Rudersdorf und die Grundschule Obenstruth trafen im Finale des Mädchen- Turniers aufeinander. Die Grundschule Obenstruth belegte dabei den ersten Platz.

Die beiden Siegerteams vertreten den Kreis Siegen-Wittgenstein in der Endrunde der Westfalen Young Stars in Hamm, dem größten Grundschulwettbewerb der Bezirksregierung Arnsberg in insgesamt sechs Sportarten. Der Wettbewerb findet am Dienstag, den 21.06.2022, statt. Organisiert wurde das Turnier vom Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein. Um die Durchführung kümmerte sich Schulsportberater Bernd Krämer. Unterstützt wurde er dabei durch die beiden Sporthelfer Lukas Stötzel und Jakob Heupel vom Löhrtor-Gymnasium. Das Fußballturnier der Grundschulen wurde ebenfalls durch den Fußballkreis Siegen-Wittgenstein unterstützt, der die Siegerschulen und besten Torschützinnen und Torschützen mit Sachspenden belohnte.