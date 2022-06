Geisweider Flohmarkt am 2. Juli unter der HTS

(wS/gei) Geisweid 17.06.2022 | Ein Flohmarkt in den Sommerferien ist was Schönes. Es ist früh hell, die ganze Familie kann mit, die Temperaturen sind angenehm und es gibt unzählig interessante und brauchbare Artikel zu finden. Eine spannende Reiselektüre, ein flottes Schlauchboot oder eine Hängematte für den Garten, auf dem Geisweider Flohmarkt gibt es nichts, was es nicht gibt. Das gilt auch für die leckeren Verpflegungsstände. Von süß bis herzhaft wird allerlei angeboten. Wer etwas verkaufen möchte, benötigt keine Reservierung oder Anmeldung. Das Ordnerteam weist ab 3:30 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu.

Die Marktzeiten sind von 6 bis 13 Uhr. Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider- flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2022: 6. August, 3. September, 1. Oktober, 5. November, 3. Dezember