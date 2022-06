Hoher Sachschaden nach Brandstiftung

(wS/ots) Wilnsdorf- Flammersbach 15.06.2022 Am frühen Mittwochmorgen (15.06.2022), gegen 03:00 Uhr, ist es zu einem Brand in der Ostlandstraße in Flammersbach gekommen. Ersten Erkenntnissen nach brannten ein Pkw und ein Wohnhaus. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 39-jährger Tatverdächtiger im Umfeld vorläufig festgenommen werden. Er wurde zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100 000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.