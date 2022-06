„Kleine Ritter“ im Wasser: Auf Entdeckungstour in Arfe und Eder

(wS/blb) Bad Berleburg 14.06.2022 | Für eine Forschungsreise muss man nicht immer in ferne Länder oder unbewohnte Gebiete reisen. Denn direkt vor der eigenen Haustür gibt es genügend Forschungspotenzial – und damit viel Raum für Entdeckungen und Erkundungen. So zum Beispiel der Lebensraum in und an Bächen oder Flüssen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit“ findet für junge und ältere Naturforscherinnen und -forscher ab dem Alter von fünf Jahren ein Familienworkshop statt. Am Sonntag, 19. Juni, von 13 bis 17 Uhr begeben sich die Teilnehmenden gemeinsam mit dem Umweltpädagogen Daniel Rath auf Entdeckungstour unter Wasser.

Dabei stehen die Arfe und Flussmündung in die Eder im Fokus. Die Teilnehmende testen dabei die biologische und chemische Wertigkeit, suchen ‚kleine Ritter‘ unter Wasser und prüfen, ob es Unterschiede im Verlauf des Gewässers gibt. Hierbei stehen Spaß und Entdeckergeist im Vordergrund. Treffpunkt ist das Zentrum „Via Adrina“ in Arfeld. Es steht eine kleine Erfrischung vor Ort zur Verfügung, Snacks dürfen sich gerne mitgebracht werden. Anmeldungen sind möglich bei Julia Eitzenhöfer vom Projektmanagement „Nachhaltige Kleinprojekte“ per E-Mail unter j.eitzenhoefer@bad-berleburg.de. Bei ihr gibt es bei Bedarf auch weitere Informationen. Die Veranstaltungsreihe geht auch nach der Entdeckungstour weiter. – Die nächsten Termine im Überblick:

interkulturellen Mehrgenerationentreffpunkt und dem eine Welt-Welt Forum Siegen-Wittgenstein in Bad Berleburg Samstag, 9. Juli: Familienworkshop „Ausgebrummt“ mit Prof. Dr. Klaudia Witte,

1. Vorsitzende des NABU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein in Girkhausen Mittwoch, 13. Juli: Filmabend ‚Fairer Handel‘ in Raumland

Mittwoch, 27. Juli: Familienfilmnachmittag in Elsoff

Montag bis Sonntag, 18. Juli bis 7. August: Foto-Ausstellung

„Klimapartnerschaften“ (Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg)