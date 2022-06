Märchen begeistern: Dr. Marlies Obier liest in Bad Berleburg

(wS/blb) Bad Berleburg 07.06.2022 | Ein zweites Mal ist Dr. Marlies Obier zu Gast im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg. Am Dienstag, 14. Juni, um 19 Uhr beleuchtet sie in der Stadtbücherei die Märchen der Romantik in ihrem Vortrag. Bei ihren Vorträgen gelingt es ihr, die Erzählkraft der Märchen mit dem Sehnen nach dem Naturerlebnis darzustellen und das Publikum in den Bann dieser Erzählform zu schlagen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe zum 250. Geburtstag des Dichters Novalis und des Spirituellen Sommers 2022 statt. „Wenn man in Märchen und Gedichten/ erkennt die ewgen Weltgeschichten“, hoffte Novalis als Dichter der „Blauen Blume“ der Romantik. Seine blaue Blume hat die Farben der Landschaft: das unendliche Blau des Himmels und das ewig wachsende Grün der Natur. In Novalis‘ dichterischen Märchen steht die Suche nach der verlorenen Einheit von Mensch und Natur im Mittelpunkt. Die Märchen der Romantik sind vielfältig als Kunstmärchen der romantischen Dichter und als gesammelte Volksmärchen der romantischen Sprachforscher Jacob und Wilhelm Grimm. Ihnen allen gemeinsam ist das Verständnis der Natur als Ort des Schutzes und der Weite des Lebens. „So weit wie der Himmel blau ist“, ist die Sehnsucht nach der wieder neu zu entdeckenden Einheit und Harmonie.

Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei. Tickets für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse. Eine Anmeldung ist vorab möglich bei der Abteilungsleiterin Kultur und Erwachsenenbildung, Rikarde Riedesel, unter Tel. 02751 923-232.

Foto: Dr. Marlies Obier