NRW Jugend Meisterschaften

(wS/lgk) Troisdorf 27.06.2022 | Bei den NRW-Jugendmeisterschaften in Troisdorf konnte das stark dezimierte LG-Team zwei Vize-Titel mit ins Siegerland bringen. Dabei konnte W15-Athletin Lilith Stenger im Hochsprung überzeugen. Lilith übersprang in einem spannenden Wettkampf 1,59 Meter und freute sich über eine deutliche Bestleistung und Platz 2. Vor einem Jahr standen noch 1,36 Meter bei ihr zu Buche. „Das war mit Abstand ihr bester Wettkampf, auch von der Konstanz der Sprünge“, freute sich ihr Trainer André Kahrweg.

Neila Klein, der Schützling von Adalbert Roßbach, hatte einen guten Auftakt in den Weitsprung der U20 hingelegt. 5,54 Meter im zweiten Versuch. Doch dann begann es zu regnen und Neila konnte den dritten Sprung am nassen Brett nicht halten und verletzte sich nach dem Aufprall an der Hüfte. Sie wurde direkt im Krankenhaus untersucht. Ein MRT soll nun Aufschluss geben. „Wir hoffen natürlich sehr, dass Neila bald wieder fit ist und es keine ernsthafte Verletzung ist“, resümierte Adalbert Roßbach nach dem Unfall.

Gina Kleis wollte nach überstandener Corona-Infektion an ihre sehr guten Kugelweiten anknüpfen. Doch die Sportlerin von Wurf-Coach Helmut Menn musste der Krankheit Tribut zollen. Am Ende Platz 8 mit 10,39 Meter.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier