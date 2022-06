Öffnungszeiten der Dienststellen der Stadtverwaltung Hilchenbach am 17. Juni 2022

(wS/hi) Hilchenbach 09.06.2022 | Die Dienststellen der Stadtverwaltung Hilchenbach sind am Brückentag nach Fronleichnam, am Freitag, 17. Juni, nicht geöffnet. Dies betrifft neben dem Rathaus, die Touristikinformation am Marktplatz, die Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises in Dahlbruch sowie die Stadtbücherei, Stadtmuseum und das Stadtarchiv in der Wilhelmsburg. Im Baubetriebshof ist eine Rufbereitschaft eingerichtet. Diese ist in dringenden Fällen telefonisch unter 02733/288516 oder 0176/11896588 erreichbar.

Auch bei den Stadtwerken ist eine Rufbereitschaft eingerichtet. In dringenden Angelegenheiten der Wasserversorgung ist diese telefonisch unter 02733/2869913, in dringenden Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung unter 02732/203967 zu erreichen. Außerhalb der Dienstzeiten sind bei dringenden Angelegenheiten selbstverständlich Auskünfte unter der Telefonnummer 02733/2880 (Anrufbeantworter) zu erhalten.