Seniorenausflug ins Blaue bei Sonnenschein und bester Laune

(wS/blb) Bad Berleburg 07.06.2022 | Die Freude bei allen Beteiligten war groß: Nach der langen einschränkenden Zeit der Corona-Pandemie fand jetzt das erste Treffen von Seniorinnen und Senioren aus Bad Berleburg statt. Ein Ausflug ins Blaue brachte die Gruppe ins benachbarte Sauerland. Alle Teilnehmenden genossen es, aus den eigenen vier Wänden herauszukommen und endlich wieder Gelegenheit für einen Austausch zu haben. In einem Café nahe Lennestadt, inmitten der Natur, wurden alle mit hausgebackenen Kuchen, Torten und Waffeln verwöhnt. Nach dem gemütlichen Kaffeetrinken besuchten die Seniorinnen und Senioren den Kurpark in Saalhausen. Bei Sonnenschein bestaunten sie die Pfingstrosen, Rosen und Rabatten in voller Pracht. Den Abschluss dieses Halbtagesausfluges bildete eine weitere Einkehr. Dort bot sich von der Terrasse ein wunderbarer Blick in den Kurpark. Bei dem einen oder anderen Kaltgetränk waren sich alle Teilnehmenden, darunter auch zwei Damen von 93 Jahren einig, dass es ein sehr schöner und gelungener Ausflug war. Am frühen Abend fuhren alle wohlbehalten und bei bester Laune zurück ins Wittgensteiner Land.

