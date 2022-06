Sportfreunde Siegen: Brato und Mosch bleiben im Leimbachtal

(wS/sfs) Siegen 02.06.2022 | Unsere Sportfreunde können die nächsten beiden Vertragsverlängerungen bekanntgeben: Moritz Brato und Marcel Mosch werden ein weiteres Jahr im Leimbachstadion auf Punktejagd gehen. Moritz Brato, der zurzeit an einer Verletzung laboriert, wechselte im Sommer 2020 vom TuS Erndtebrück zu unseren Sportfreunden. Der Innenverteidiger kommt auf 28 Einsätze bei unserem Verein, hat aber insgesamt schon 69 Spiele in der Oberliga Westfalen und 17 Partien in der Regionalliga bestritten. Auch Marcel Mosch spielt seit Sommer 2020 im Sportfreunde-Trikot. Er wechselte von der SG Johannesberg ins Siegerland. Der Mittelfeldspieler, der lange von einer hartnäckigen Verletzung ausgebremst wurde, hat 26 Spiele für unseren Verein bestritten und vier Tore erzielt.

25 Gesamtansichten 25 Aufrufe heute