Sportfreunde Siegen vereinbaren neuen Ausrüstervertrag mit Jako und fashion4sports

(wS/sfs) Siegen 28.06.2022 | In der neuen Saison beziehen die Sportfreunde Siegen ihre Sportkleidung weiterhin von der Firma Jako, da dieses Produkt funktionell und nachhaltig überzeugt – Jako – Our Team for a better world. Neuer Partner für die Jako Produkte vor Ort ist der Sportfachhandel fashion4sports aus Eiserfeld.

„Die Entscheidung für fashion4sports ist uns leichtgefallen,“ betont Manfred Jakob vom Vorstand, „immerhin hat sich fashion4sports als kompetenter, leistungsfähiger und sehr flexibler Partner in den Verhandlungen mit verschiedenen Ausrüsterfirmen präsentiert.“

Seit 2005 besteht das familiengeführte Unternehmen in Eiserfeld zunächst in einem kleinen Ladenlokal mit Standort an der Eiserfelder Mitte bevor man 2015 in den größeren Laden an die Eiserfelder Str. 432a wechselte.

„Neben Sportbekleidung für viele Sport- und Freizeitaktivitäten bieten wir unseren Kunden durch eigene Veredelung einen umfangreichen Service zur Gestaltung, Beflockung bzw. Bedruckung der Artikel.“ betont Robert Kunz, Inhaber der Firma. „Zu unseren Kunden zählen regionale, aber auch überregionale Sportvereine, die vor allem unsere Flexibilität schätzen.“

Bei Vertragsunterzeichnung war auch Herr Jörg Diemer, Gebietsverkaufsleiter der Firma Jako zugegen, der sich ebenfalls sehr zufrieden über die Kooperation mit dem traditionsreichsten Verein der Region zeigte. „Wichtig ist für uns als Sportfreunde u.a. auch, dass wir mit dieser Entscheidung, eine Firma aus der Region unterstützen! Immerhin macht die Position Sportkleidung einen beachtlichen Teil unseres Etats aus.“ nennt Manfred Jakob als weiteres Argument.

