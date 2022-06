(wS/red) Ferndorf/Dormagen 10.06.2022 | Nur durch Mithilfe des TV Großwallstadt gibt es eine weitere Zweitligasaison

UPDATE -grade reingekommen 15:00 Uhr)-

Robert Andersson bleibt Cheftrainer des TuS Ferndorf

Kurz vor dem entscheidenden Auswärtsspiel am Samstag in Dormagen schafft der TuS Ferndorf Klarheit auf der Trainerposition: Robert Andersson hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag ligaunabhängig verlängert und wird somit in seine dritte Saison als Cheftrainer der Siegerländer gehen. Neben dem gebürtigen Schweden, der im Sommer 2020 aus Karlskrona in Schweden nach Ferndorf kam, bleibt auch Co-Trainer Jannis Michel Teil des Trainerteams. Der angehende Lehrer unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Traditionsclub. Mirza Sijaric, Geschäftsführer Sport des TuS Ferndorf, zeigt sich sichtlich erfreut über die Vertragsverlängerungen: „Robert ist ein erstklassiger Trainer, daher freue ich mich, dass wir uns auf eine mindestens noch ein Jahr andauernde, ligaunabhängige Zusammenarbeit geeinigt haben und er auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie stehen wird. Robert und Jannis bilden ein hervorragendes Duo.“ „Ich fühle mich in Ferndorf sehr wohl und sehe die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins noch lange nicht am Ende. Wir wollen auch in der neuen Saison wieder angreifen, und ich möchte meinen Teil zum Erreichen unserer Ziele beitragen“, so der Cheftrainer über die Ausweitung seines Kontrakts. ————————————————————————————————————————————————————————————————-

Der TuS Ferndorf reist zum TSV Bayer Dormagen um DAS SPIEL DER SPIELE zu absolvieren. Es wird ein Fernduell werden, denn der Punktgleiche TV Großwallstadt steht auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und er steht im Torverhältnis um 5 Tore besser da als der TuS Ferndorf, es kann also in diesen zwei Spielen auch um die Anzahl der erzielten Tore gehen. Der TV Großwallstadt empfängt zu Hause die SG BBM Bietigheim, die im Hinspiel den TVG am 26.12.2012 mit 29:24 besiegt hat und alles daran setzen werden dieses Rückspiel auch zu gewinnen.

Bietigheim wird alles daran setzen dieses Spiel zu gewinnen, denn man will nicht mit z.b. einer B-Mannschaft antreten und damit den Abstiegskampf von Ferndorf und Großwallstadt beeinflussen. TuS- Trainer Robert Andersson schließt das auch kategorisch aus und auch Iker Romero, der Bietigheimer Trainer, würde so etwas noch nicht einmal in Erwägung ziehen.

Robert Andersson

Ich kenne Iker Romero gut, ich habe mit ihm geredet, er geht in das Spiel rein, um es zu gewinnen, er will nicht mit einer zweiten Mannschaft gegen eine von unten in der Tabelle verlieren. Wie die Spieler das am Spielfeld machen, das weiß ich nicht, aber sie sind ja professionell genug.

Für manche mag das ein mega spannendes Saisonfinale sein, das ist es sicher auch, aber für die TuS-Fans und natürlich auch für den Verein wäre es ein unvorstellbarer

Saisonabschluß, wenn man in die Drittklassigkeit abrutschen sollte. Es gibt ja Möglichkeiten, die das ausschließen, aber das kann Ferndorf alleine nicht mehr steuern.

Folgende mögliche Konstellationen gibt es:

Ferndorf gewinnt und Großwallstadt verliert = Klassenerhalt für Ferndorf

Ferndorf spielt Remis und Großwallstadt verliert = Klassenerhalt für Ferndorf

Ferndorf gewinnt und Großwallstadt spielt Remis = Klassenerhalt für Ferndorf

Ferndorf und Großwallstadt gewinnen beide ihre Spiele = Jetzt entscheidet das Ergebnis beider Spiele, denn der TVG liegt da im Moment mit 5 Toren vorne

Trainer Robert Andersson

Zum Spiel: Ich gehen davon aus, das es ein hartes Spiel werden wird wie alle anderen auch. Es erwartet uns eine offensive Abwehr, sie werden versuchen, viele Zweikämpfe zu gewinnen. Es gibt viele Führungsspieler in ihrer Mannschaft und wir müssen versuchen zu stören und das in den Griff kriegen. Dazu brauchen wir eine gute Abwehr und auch gute Torhüter. Es gibt verschiedene Szenarien, es kann auch sein, das wir hoch gewinnen MÜSSEN.

Zur Mannschaft: Ich gehe davon aus, dass Josip Eres wieder spielen wird, alternativ stehen aber auch Lucas Schneider oder aus der zweiten Mannschaft Jan Wicklein zur Verfügung. Spielen wird auch Oleksandr (Sascha) Kasai, er darf ja lt. Vertrag nur eine gewisse Anzahl an Spielen absolvieren und war deswegen im letzten Spiel nicht dabei.

Zur Situation der Mannschaft: Man merkt, dass sie alles geben wollen, um unser BESTES Spiel zu machen, sie wollen das Spiel gewinnen und dann müssen wir sehen, ob das reicht. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses letzte Spiel sehr gut präsentieren werden

Für Dormagen spricht der Lauf, den sie momentan haben, sie haben seit dem 07. Mai sechs Spiele absolviert und keins verloren. Für Ferndorf spricht der Kampfgeist, der meist dann da war, wenn es eng wurde. Das Hinspiel hat der TuS am 26.12.2021 mit 25:22 gewonnen und die Statistik sieht bisher 8 Begegnungen, drei gewann Dormagen, vier gewann Ferndorf und es gab ein Remis.

Aber das ist ja alles Nonsens, denn Statistik gewinnt ja keine Spiele, aber Dormagen ist ja auch durch, vielleicht ist die Kampfeslust ja nicht mehr so präsent und der TuS kann diese Chance nutzen. Ferndorf kann dort nur mit einem aggressiven aber fairen Spiel etwas holen und muss dann trotzdem auf einen Patzer des TV Großwallstadt hoffen, denn die haben bei Punktgleichheit ein besseres Torverhältnis und das könnte das Zünglein an der Waage werden, wenn der TuS und der TVG ihre Spiele gewinnen.

Geschäftsführer Dirk Stenger

Alle sind gespannt, was an diesem Abend passieren wird, das kann man nicht seriös prognostizieren, ich glaube Ergebnisse sind in alle Richtungen möglich. Es ist auch müssig zu spekulieren wie groß unsere Chancen sind, das wäre Kaffeesatzleserei und bringt uns nicht weiter. Wir sind aber voller Hoffnung, dass wir es noch schaffen.

Pressesprecher Roger Becker sagte folgendes dazu:

Ich denke, bei all den vielen Verletzten, die wir am Anfang der Saison gehabt haben, gebührt es uns, wenn wir vielleicht am Wochenende wieder das Glück auf unserer Seite haben würden, es wäre eine coole Sache.

Homepage TSV Bayer Dormagen

Es wird auf jeden Fall für Ferndorf schwer, denn selbst ein Sieg der Mannschaft aus dem Siegerland gegen den TSV Bayer Dormagen könnte zum Abstieg führen. Im Fernduell mit dem TV Großwallstadt besitzt Ferndorf zwar ebenfalls 28:46-Punkte, hat aber das um fünf Treffer schlechtere Torverhältnis. Die Mainfranken dürfen am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen die SG BBM Bietigheim austragen.

Erwähnen möchten wir noch folgendes:

Als Gäste werden der Manager des ukrainischen Klubs HC Motor Zaporozhye und seine Frau am Samstag in der Halle sein. Wie die Handball-Liga heute bekanntgab, wird der neunfache Meister der Ukraine in der kommenden Saison als 20. Mannschaft in der 2. HBL spielen. Oleksandr Kasai wird sich sicherlich darüber sehr freuen.

Der TSV weist darauf hin, dass aus der bisherigen Maskenpflicht inzwischen die Empfehlung geworden ist, eine solche Maske zu tragen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier