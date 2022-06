Unbekannte brachen in Rechtsanwaltskanzlei ein

(wS/ots) Siegen 21.06.2022 | Zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen (20.06.2022), 07:15 Uhr, sind Unbekannte in ein Bürogebäude in der Schlachthausstraße in Siegen eingebrochen. Der oder die Täter durchwühlten im Anschluss mehrere Büroschränke. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Siegener Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.