Unter der Leitung des Siegener Professors Volker Stein: Bayerisches Unternehmen bekommt den „BestPersAward“ 2022

(wS/uni) Siegen 21.06.2022 | Der Preis für die beste Personalarbeit im Mittelstand, der „BestPersAward“, geht an die Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG aus Kreuzwertheim. Sie ist mit ca. 800 MitarbeiterInnen in der Herstellung von Gießerei- und Schaumstoffmaschinen sowie in der Elektronikfertigung tätig. Besonders glänzte das Unternehmen in den Sparten Personalcontrolling (zielgruppenspezifisches HR-Cockpit), Personalbeschaffung (hochgradig individualisierte Recruiting-App) sowie Strategie & Vision (explizite Verankerung aktueller Aspekte der „neuen Arbeitswelt“).

Die Firma wies eine durchgehend professionelle Personalarbeit nach. Die Jury des BestPersAward unter der Leitung von Prof. Dr. Volker Stein, Professor für Personalmanagement an der Universität Siegen, hat den diesjährigen Preis am 2. Juni 2022 im Museum für Gegenwartskunst Siegen feierlich verliehen. Der BestPersAward bewertet seit mehr als 30 Jahren die Personalarbeit mittelständischer Unternehmen.

Als universitärer Wettbewerb ist er wissenschaftsbasiert, kompetenzbezogen, zukunftsweisend und kostenlos. Zur Teilnahme reichen mittelständische Unternehmen einen umfangreichen Fragebogen zu ihrer Personalarbeit ein, der statistisch ausgewertet und von einer fachkundigen Jury aus PersonalforscherInnen sowie PersonalpraktikerInnen analysiert wird.

Dabei gelten strenge Standards, sodass ein Sparten- oder Gesamtsieg ein hochwertiges und in der Personal-Szene bekanntes Qualitätssiegel darstellt. „Wir wollen die Personalarbeit im Mittelstand besser machen – und sie dort, wo sie gut ist, auch sichtbar machen“, fasst Prof. Stein die Grundidee des BestPersAward-Wettbewerbs zusammen.

Eingebettet war die Preisverleihung in die eintägige Fachtagung zum Thema „Personalarbeit treibt Nachhaltigkeit: Konkret machen!“. Für die Nachhaltigkeit von Unternehmen und dann auch ihrer Personalarbeit gilt: Es geht um das konkrete Machen, aber genauso um das Konkretmachen im Sinne der belastbaren Nachvollziehbarkeit des Erreichten. Ein reines Greenwashing in der Personalarbeit reicht definitiv nicht aus, um die realen Nachhaltigkeits-Probleme einer unternehmensbezogenen Neuaufstellung zu lösen: ökonomische Krisenfestigkeit, der ökologische Umbau hin zur energieeffizienten Wertschöpfung sowie die soziale Resilienz in einer sich wandelnden Arbeitswelt. Eine durchdachte und gelebte personalwirtschaftliche Nachhaltigkeitsstrategie ist heutzutage ein zentraler

Hrsg.:

Stabsstelle für Presse, Kommunikation

und Marketing

D-57068 Siegen

Telefon: +49 271 740 4833

abbate@presse.uni-siegen.de

Siegen, den 21. Juni 2022

Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung und Bindung von MitarbeiterInnen. Spannende Fachvorträge regten wiederholt die Diskussion zur zentralen Frage an, nämlich, ob die PersonalerInnen das Thema Nachhaltigkeit aktiv bespielen oder ihm hinterherlaufen wollen. „Nachhaltigkeit als die Königsdisziplin unserer Personal-Profession“ – in diesem Sinne appelliert Prof. Stein an alle PersonalerInnen, sich selbst den „Hut der Nachhaltigkeit“ aufzusetzen und die Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen zu ihrem

konkreten Thema zu machen.