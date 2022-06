Unterwegs mit dem Wald-Wichtel

(wS/hi) Hilchenbach 24.06.2022 | „Hallo, ich bin der Wald-Wichtel und möchte mit dir auf Entdeckungstour gehen. Auf uns warten viele kleine Aktionen und Rätsel“, so werden die Besucher an der Starttafel des Erlebnisweg Hilchenbach begrüßt. Nach längerer Planung ist der neu gestaltete Weg nun fertiggestellt. 2001 als kulturhistorischer Lernpfad Ruckersfeld-Oechelhausen entwickelt, wurde der Weg konzeptionell komplett überarbeitet.

Gemeinsam mit dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge hat sich die Touristik der Stadt Hilchenbach, der Ortsvorsteher und die Waldgenossenschaft von Ruckersfeld dieser Aufgabe angenommen. Die einst 6,7 km lange Runde wurde auf familienfreundliche 4,5 Kilometer eingekürzt. Die 26 in die Jahre gekommenen Tafeln und Gestelle wurden abgebaut und durch 16 moderne Stationen ersetzt. Abwechslungsreiches Storytelling statt altbackene Texte. Die neuen Tafeln geben nun Hinweise und Auskünfte über Geschichten am Wegesrand: den Wald als Ort der Erholung, Rohstofflieferant oder Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Immer mit dabei der Wald-Wichtel, der die Kinder an einigen Tafeln zum Mitmachen anregt, wie beispielsweise zum Erfühlen von Baumrinden oder dem Suchen von Haubergszeichen. Zum Verweilen oder Beobachten laden neu montierte Bänke und Sitzgruppen am Weg ein. Ein Fernrohr und ein Landschaftsrahmen komplettieren den Weg und richten zudem den Fokus auf die Ausblicke, die sich durch den Borkenkäfer ergeben haben: das Wahrzeichen von Hilchenbach, die Ginsburg, ist nun vom Erlebnisweg aus zu sehen. Da keine großen Höhenunterschiede zu überwinden sind und die Runde unweit von Ruckersfeld weitgehend über befestigte Wege durch Wald und entlang Wiesen verläuft, eignet sich diese insbesondere für Familien mit Kindern als Entdeckungstour. Der Erlebnisweg beginnt am Wanderparkplatz Oberbach (Höhe zwischen Herzhausen und Haarhausen) und ist durchgehend mit einem Tannenbaum als Wegezeichen makiert. Die Neugestaltung des Weges wurde mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen umgesetzt.

