Zwei Einbrüche in Einfamilienhaus- Polizei konnte Tatverdächtigen stellen

(wS/ots) Siegen-Weidenau 21.06.2022 | Sonntagabend, zwischen 19:00 und 21:00 Uhr, und Montagmorgen (20.06.2022), gegen 10:45 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Siegstraße in Weidenau eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach stiegen die Täter Sonntagabend über ein Fenster in das Objekt ein. Sie entwendeten eine schwarze Geldkassette mit Bargeld und eine schwarze Damenhandtasche mit persönlichen Gegenständen. Ebenfalls fehlte ein Kellerschlüssel.

Montagmorgen fielen drei unbekannte Personen an selbigem Einfamilienhaus auf. Sie versuchten, sich über die Kellertüre Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten einen der Täter im Nahbereich antreffen. Er wurde zur Polizeiwache nach Siegen gebracht.

Den 16-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Nach seiner Vernehmung ist der junge Mann entlassen worden.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.