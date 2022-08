Bad Berleburg: Kleidung aus der Kleiderkammer nur für den Eigenbedarf abzugeben

(wS/blb) Bad Berleburg 30.08.2022 | Regelmäßig spenden Menschen dankenswerterweise Kleidung an die Kleiderkammer der Stadt Bad Berleburg. Das Team der Kleiderkammer in der Herrenwiese in Bad Berleburg bittet noch einmal darum, dass ausschließlich tragbare und saubere Kleidung abgegebenen wird. Hintergrund ist, dass vor Ort keine Reinigung möglich ist. Die Kleiderkammer ist ein Angebot für bedürftige Menschen, die im Stadtgebiet von Bad Berleburg leben. Daher weist das Team noch einmal darauf hin, dass Kleidung nur für den Eigenbedarf und ausdrücklich nicht zur Weitergabe oder sogar den Weiterverkauf abzugeben ist. Eine Abgabe kann daher nur in „haushaltsüblichen“ Mengen erfolgen. Das ehrenamtliche Team der Kleiderkammer hat seitens der Stadt Bad Berleburg zudem die Berechtigung erhalten, Nachweise der Bedürftigkeit einzufordern bzw. einzusehen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier