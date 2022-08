TuS Ferndorf gewinnt Testspiel auswärts bei der HSG Krefeld verdient mit 33:27

(wS/red) Krefeld/Ferndorf 28.08.2022 | Schluß-Aus-Vorbei, die Testspielphase ist zu Ende, jetzt geht es ans „Eingemachte“

Gestern stand das letzte Vorbereitungsspiel auf dem Programm, es war für den TuS quasi die Generalprobe auf die sehnsüchtig erwartete Drittligasaison.

Es ging zum Drittligisten HSG Krefeld, den Eagles, sie werden in der Gruppe West als Favorit gehandelt.

Und das hat der TuS Ferndorf gut gemeistert, auch wenn in der 1. HZ noch einige Fehler gemacht wurden und das Spiel dadurch ziemlich ausgeglichen schien. Durch diese Fehler gab man dem Gegner die Möglichkeit immer dran zu bleiben und zur Pause gab man sich mit einem 15:15 zufrieden.

Die Rot/Weißen, die ja auswärts im weißen „Gewand“ auftreten, spielten eine viel bessere 2. Halbzeit, man sah wieder Tempohandball mit dem der Gegner so seine Schwierigkeiten hatte. Dazu gesellte sich die gute Leistung in der Abwehr einschließlich Lucas Puhl und so verwunderte es auch nicht, dass die Ferndorfer in der 46. Minute schon mit 28:21 in Front lagen und der Auswärtssieg in keinster Weise gefährdet war.

Zwischenstände aus TuS-Sicht:

8:7 – 15:15 – 22:16 – 28:21 – 33:27.

Alle eingesetzten Neuzugänge glänzten mit Toren, allen voran Marvin Mundus mit hervorragenden 9/4 Toren.

Die weiteren Torschützen:

Josip Eres 5

Niklas Diebel 5

Jörn Persson 4

Fabian Hecker 3

Mattis Michel, Paul Schikora und Gabriel Viana je 2

Alex Reimann

Bericht: petro – Foto: Verein

Co-Trainer Jannis Michel

Das war heute der genau richtige Gegner zum Vorbereitungsabschluss. Wir haben gut angefangen, aber nach 10 Min. haben sich leichtsinnige Fehler eingeschlichen, die Krefeld überhaupt in das Spiel haben kommen lassen. In der zweiten Hälfte haben wir sehr gut verteidigt und sind so super in unser Tempospiel gekommen, womit Krefeld dann nicht zurecht gekommen ist. Wenn wir in diesen Schwächephasen nicht ganz so schnell so viele Fehler machen, sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg!

