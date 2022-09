Freitagsturnerinnen der TSG erkundeten ihre Heimat

(wS/hi) Hilchenbach 28.09.222 | Die über Jahrzehnte liebgewonnene Tradition der Freitagsturnerinnen der TSG

Helberhausen, am vierten September-Wochenende auf Reisen bzw. auf Wanderschaft zu

gehen, setzen die Frauen auch in diesem Jahr fort. Bereits im dritten Jahr in Folge ging der

Ausflug am Wochenende gar nicht so weit, denn von Freitag bis Sonntag standen wieder

attraktive Tagesziele in der näheren Umgebung auf dem Programm.

Die geplante Einbindung des öffentlichen Nahverkehrs kostete die Organisatorinnen diesmal

viele Nerven, denn so entpuppte sich z. B. das gar nicht so weit entfernte Netphen-Deuz

aufgrund von Bus- und Busfahrerausfällen als fast nicht erreichbares Ziel. Mit viel Geduld

ging am Ende dennoch alles gut. Die wunderschöne Wanderrunde nach einem leckeren

Frühstück, vorbei am Buchstabengarten und mit herrlichen Ausblicken auf die Obernau

überzeugte die 20 Frauen.

Für die am Samstag geplante Anreise nach Schmallenberg-Holthausen wählten die

Turnerinnen kurzerhand ihre Privat-PKWs, denn auch das wunderschöne Golddorf im

Sauerland ist mit Zug und Bus für eine größere Gruppe am Wochenende so gut wie nicht

erreichbar. Der Besuch des Birkenhofes mit seiner Kaffee-Rösterei begeisterte alle. Auch die

anschließende Wanderung nach Schmallenberg fand in der Gruppe großen Gefallen.

Am dritten Wandertag klappte die Zuganreise nach Erndtebrück ohne Probleme. Von dort

ging es gut gestärkt nach einem hervorragenden Frühstück über den Höhen-Wanderweg

zurück in heimische Wälder, wo in einer privaten Hütte der Tisch zum Nachmittags-

Kaffeetrinken eingedeckt war. Zu Fuß setzten die aktiven Frauen ihren Heimweg hinunter ins

Ferndorftal in bester Stimmung fort.

Nach einem wunderschönen Wochenende in der Gemeinschaft der großen Gymnastik- und

Fitness-Abteilung verabschiedeten sich alle bis zum Wiedersehen am nächsten Freitag,

wenn ab 20:00 Uhr das Training in der Helberhäuser Turnhalle wieder zum Mitmachen

einlädt.

Fotos: TSG