TuS Ferndorf – mHSG Friesenheim-Hochdorf II. Ferndorf peilt den fünften Sieg in Folge an.

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 30.09.2022 | TuS Ferndorf weiter auf dem Vormarsch in der Staffel Süd-West

Dieses war der 4. Streich, doch der 5. folgt sogleich. Zumindest wenn es nach den Coaches Robert Andersson und Jannis Michel geht. Robert Andersson hat zwar nicht den HEILIGEN GRAL gefunden, aber das sollte auch ohne machbar sein.

Mit dem 5. Streich ist das Heimspiel in der Stählerwiese am kommenden Samstag um 19:00 Uhr gemeint, denn dann tritt der Tabellenführer gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II an, das ist die Zweitvertretung des Erstligisten Eulen Ludwigshafen und Ferndorf will dann den fünften Sieg in Folge einfahren.

Friesenheim-Hochdorf spielte schon in der letzten Saison in der 3. Liga und zwar in der Staffel F, sie belegten dort den 12. Tabellenplatz. Und auf diesem Tabellenplatz stehen sie aktuell nach 3 Niederlagen und einem Sieg auch wieder. Friesenheim steht sehr gut in der Abwehr und hat viele gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen.

Einen von ihnen sollte man nicht aus den Augen verlieren, es handelt sich um Tim Schaller, der mit Zweitspielrecht für den Zweitligisten Eulen-Ludwigshafen ausgestattet ist. Er erzielte im Spiel gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden alleine 11 Tore und hat bisher 3 Spiele für die Eulen und 1 Spiel für Friesenheim absolviert. Ein Einsatz in Ferndorf ist denkbar, da die Eulen selber schon am Freitag spielen und er somit eingesetzt werden könnte.

Mit dem Gegner kommt spieltechnisch gesehen nicht viel Neues auf uns zu meint Robert Andersson. Wir erwarten auch kein 7:6-Spiel gegen uns, so wie es Waldbüttelbrunn gegen uns gemacht hat.

Robert Andersson

Wir wollen uns ja immer steigern, von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, unser Umschaltungsspiel wird immer besser, vom System her werden wir aber nicht viel ändern, geplant ist eine 6:0 Abwehr. Die war zuletzt nicht OK, aber wir müssen ganz einfach mehr Bälle halten.

Ferndorf wird in unveränderter Aufstellung spielen, es gibt keine Verletzung eines Spielers, der Ausfall von Valentino Duvancic und Marko Karaula hat weiterhin Bestand.

