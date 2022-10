Ein stark spielender TuS Ferndorf fegt die Zweitvertretung der Eulen Ludwigshafen mit 31:23 aus der Halle

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 01.10.2022 | TuS Ferndorf siegt und bleibt weiter Tabellenführer der 3. Liga Staffel Süd-West

Und nicht nur das, Ferndorf bleibt nicht nur Tabellenführer, nein, Ferndorf ist nun auch alleiniger Tabellenführer, es kristallisiert sich offensichtlich schon sehr früh heraus, wer zu den Favoriten gehört. Wie wollen sich auch Mannschaften auf den TuS einstellen, wenn die Top-Torschützen ständig die Namen wechseln.

TuS Ferndorf gegen mHSG Friesenheim-Hochdorf II 31:23 (16:10)

Diesmal hat sich Josip Eres ganz nach oben katapultiert, für die bisher am meisten erzielten Treffer eines TuS-Spielers (12 Tore) brauchte er grad mal 13 Versuche, der 13. prallte leider vom Querbalken ab. Er verfügt offenbar über Adleraugen, denn er findet immer die Lücken zwischen den „Hosenträgern“ des gegnerischen Keepers. Und mit diesen 12 Treffern hat er fast die Hälfte aller TuS-Treffer erzielt, Glückwunsch dazu.

Josip Eres

Ja, 12 Tore, ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Wir haben in der Abwehr sehr gut gespielt, deshalb haben wir viele leichte Tore geschossen. Wir müssen so weitermachen.

Robert Andersson hatte nach dem letzten Spiel die Abwehr einschließlich der Torleute kritisiert und hat mehr Leistung von ihnen verlangt. Die Gegner kamen immer wieder zu einfachen Toren und die Keeper bekamen wenig Bälle zu fassen, das sollte sich in diesem Spiel ändern. Und das hat sich in diesem Spiel auch geändert, der Gegner kam auf 23 Gegentore, das liegt im Rahmen und Ferndorf hat das fünfte Spiel in Folge absolviert und in keinem dieser Spiele weniger als 30 Tore geworfen. Defensive und Offensive funktionierten und Lucas Puhl kam auf 12 und Tim Hottgenroth auf 4 Paraden, damit war auch Robert Andersson sehr zufrieden.

Robert Andersson

Schwerpunkt war in der letzten Zeit die Abwehr und die fand ich heute viel, viel besser. In der gesamten 1. Halbzeit war das richtig gut, wir haben viel besser gearbeitet und haben viel besser in der Abwehr geholfen. In HZ zwei hatten wir ein paar Fehler zuviel, aber das lag auch daran, dass wir mehr gewechselt haben und allen Spielern Einsatzzeiten geben wollten. Aber ich war trotzdem damit sehr zufrieden und ich fand auch, dass der Sieg für uns verdient war und in Ordnung ging. Im Angriff waren heute vielleicht ein paar technische Fehler zuviel, aber der Schwerpunkt lag ja heute auf der Abwehr und da haben wir uns gesteigert.

Ein wenig Pech hatte Ferndorf mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespannes, 11 „Bestrafungen“ in Form von 5 Siebenmetern, 3 x 2 Minuten und 3 gelben Karten mussten sie hinnehmen, einige von denen waren absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar. Weder vom Trainer noch vom Publikum und das hörte man auch, denn 920 Zuschauer haben die Halle gut gefüllt.

Für Ferndorf war es ein Start-Ziel-Sieg, durch einen Treffer von Marvin Mundus in der 1. Minute und dem letzten Treffer von Fabian Hecker lag der TuS permanent in Führung, teilweise sogar mit 12 Toren. Dadurch, dass Robert Andersson gut durchwechselte schlichen sich Fehler ein (was dann nicht ungewöhnlich ist) und so konnte der Gegner noch eine Ergebniskorrektur vornehmen, indem er ab der 48. Minute beim Stand von 28:16 noch 7 Treffer erzielte, Ferndorfer derer drei.

Das Wichtigste werden in dieser Saison für den TuS nach jetzigem Stand wohl eher die Anzahl der Siege als die Anzahl der erzielten Tore sein. Aber das werden die kommenden Spiele zeigen, wir werden zu Gegnern fahren, die alles daran setzen werden Ferndorf zu ärgern/schlagen. Aber auf eins kann sich Robert Andersson verlassen, er wird nicht alleine in die Ferne reisen. Da alle Ziele relativ nahe liegen wird ihn wohl immer ein Tross an Fans mit Trommeln und Fahnen begleiten.

Trainer Gabriel Schmiedt

Glückwunsch zum verdienten Sieg. Wir haben gut begonnen, aber dann den Faden verloren, es ging bergauf und bergab. Wir müssen in Zukunft versuchen, unsere Spiele konstanter durchzuziehen.

Statistik:

Torhüter: Lucas Puhl 12 Paraden, Tim Hottgenroth 4 Paraden

Torschützen:

Niklas Diebel, Jörn Persson, Marvin Mundus und Alex Reimann je 3

Josip Eres 12

Mattis Michel 1

Fabian Hecker, Rostyslav Polishchuck und Gabriel da Rocha Viana je 2

Jannis Michel

Wir haben gestern deutlich beweglicher in der Abwehr gestanden und es unseren Torhütern wesentlich leichter gemacht Bälle zu halten. Unser Tempospiel hat insbesondere über Josip gut funktioniert. Wenn wir es jetzt noch schaffen unsere Linksaußen besser in Szene zu setzen, sind wir sehr schwer auszurechnen. Niklas Diebel (auf die Frage nach der Leistungssteigerung) Schwer zu sagen, wichtig war, dass wir weniger Gegentore kassierten und so ins Tempospiel kamen. Fabian Hecker So wie wir es die ganze Zeit schon kommunizieren ist es auch, die Mannschaft brauchte einfach Zeit, um besser zusammen zu funktionieren. Man hat gestern gesehen, dass die Absprachen immer besser werden, dass das Timing stimmt und dass die Zusammenarbeit immer besser wird. Jörn Persson

Wir waren sehr konzentriert und konsequent von Anfang an bei der Sache. Im Angriff haben wir oft gute Chancen herausgespielt, die Abwehr/Torhüter stand auch besser. Marvin Mundus Ich finde, wir haben in der Abwehr besser reagiert, Josip Eres hat dann in der 1. HZ auch noch sehr viele Tore gemacht. Die 1. HZ war auch in Ordnung, in der 2. HZ hatten wir zwei, drei technische Fehler zuviel, aber im Großen und Ganzen war das ein sehr gutes Spiel von uns.

Noch etwas zum Schluss, viele werden sich über folgendes Banner bei der Brigade C gewundert haben.

Die schon viele Jahre andauernde Freundschaft der Brigade C mit dem Fanclub BSG ZAB Dessau ist hinreichend bekannt. Ihr Freund „Svenni“ ….liegt seit einiger Zeit im Krankenhaus und hiermit wollten sie ihn grüßen und ihm gute Besserung wünschen. So etwas ist nicht alltäglich, deswegen wollten auch wir etwas dazu schreiben. Als sich im vergangenen Jahr Jonas Faulenbach beim Heimspiel gegen Dessau so schwer verletzte (vielleicht hätten wir die Klasse mit ihm gehalten??) herrschte eine bleierne, noch nie dagewesene Stille in der Stählerwiese.

Doch kurz darauf hörte man aus dem Fanblock der Dessauer ein leises „Jooonas Faulenbach“ verbunden mit einem Klatschen, Sekunden später schloss sich der gesamte Dessauer Fanblock an und man bekam eine Gänsehaut und so mancher wischte sich verstohlen eine kleine Träne von der Backe. Als kurz darauf die gesamte Halle mit einstimmte und aufstand, konnte man erleben, was Handball doch für ein wunderbarer Sport ist. Doch das Wichtigste zum Schluss, diese eine Stimme, die dieses leise „Jooonas Faulenbach“ anstimmte, die gehörte diesem „Svenni“. Und somit schließen wir uns der Brigade C an und wünschen allesamt „Svenni“ GUTE BESSERUNG.

Bericht: petro

Bilder: Peter Trojak und Andreas Domian

Heute beginnen wir mit einem kleinen Service, wir erklären in einfacher Form div. Handballregeln,

Bestimmungen etc. Sie finden sie künftig immer am Schluss eines jeden Spielberichtes.

