Busunfall auf der L909 zwischen Obersdorf und Eisern – Bus drohte am Hang abzurutschen

(wS/red) Wilsndorf 02.12.2022 | Am Freitagmorgen um kurz vor 9 Uhr fuhr ein Busfahrer mit über 10 Schülern die Landstraße 909 von Obersdorf kommend in Richtung Eisern. Laut ersten Infos der Polizei ist der Fahrer dann vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf der engen Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Böschungsbereich gekommen. Dort kam der Linienbus in Schräglage zum Stillstand und drohte abzurutschen. Alarmierte Einsatzkräfte der Wilsndorfer Feuerwehr sicherten den Bus.

Alle Insassen sowie der Busfahrer blieben unverletzt und konnten das Fahrzeug verlassen. Die Landstraße 909 musste voll gesperrt werden. Zur Zeit (10:00Uhr) wird der Linienbus von einem Bergungsunternehmen geborgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de