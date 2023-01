Deutschlandtest: Bundesweit dritter Platz in der Kategorie Sozial- und Gesundheitsunternehmen

(wS/dia) Siegen 27.01.2023 | Die Diakonie in Südwestfalen genießt bei Verbrauchern höchstes Vertrauen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Deutschlandtests von Focus und Focus Money. Mehr noch: In der Kategorie „Sozial- und Gesundheitsunternehmen“ rangiert der Konzern aus dem Siegerland bundesweit auf einem hervorragenden dritten Platz.

„Das Lob und die Anerkennung der Menschen freut und ehrt uns sehr“, sagt Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer stellvertretend für den gesamten Verbund der Diakonie in Südwestfalen, zu dem

unter anderem das Diakonie Klinikum, acht Seniorenpflege-Einrichtungen, mehrere Medizinische Versorgungszentren oder ambulante Pflege- und Reha-Angebote ebenso zählen wie Beratungsdienste oder Wohnungslosen- und Eingliederungshilfen. „Es ist zuvorderst der Verdienst unserer Mitarbeitenden und uns allen natürlich eine Verpflichtung, auch in der Zukunft in unseren Bemühungen für die Menschen in der Region nicht nachzulassen.“

Im Deutschlandtest, den das Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus durchgeführt hat, sprechen die Verbraucher der Diakonie in Südwestfalen in den analysierten Teilbereichen Vertrauen, Qualität, Seriosität und Weiterempfehlung beste Werte aus, die letztlich zu dem Siegel „Höchstes Vertrauen“ führen. Die Daten wurden dafür millionenfach online erhoben, etwa über Foren, Blogs, Social-Media-Kanäle, Web- und Nachrichtenseiten bis zu Presseinformationen.

Um gut abzuschneiden, muss ein Unternehmen in einer Kategorie nicht nur häufig erwähnt werden, sondern von Kunden auch positiv bewertet sein. Der Bestplatzierte in einer Kategorie erhält automatisch als Vergleichsmaßstab (Benchmark) 100 Prozent. Die Diakonie in Südwestfalen landete bei den Sozial- und Gesundheitsunternehmen mit hervorragenden 97,2 Prozent auf Rang drei.

Anspruch auf eine Siegelnutzung erwerben kann in einer Kategorie jedes Unternehmen, das maximal um 30 Prozentpunkte hinter dem Besten liegt. Die IMWF-Methodik wurde von der International School of Management (ISM) geprüft und zertifiziert. „Wir sind sehr dankbar, denn mehr als ´Höchstes Vertrauen` geht ja kaum“, so Dr. Rosenbauer. „Und wir setzen alles daran, dass wir genau dieses Vertrauen nur selten enttäuschen.“

