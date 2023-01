Kreuztal – Eingeschränkte Öffnungszeit am 31.01.2023 im Bereich Sozialhilfe

(wS/kr) Kreuztal 25.01.2023 | Die Beschäftigten im Bereich der Sozialhilfe nehmen am Dienstag, den 31. Januar 2023, an einer Fortbildungsveranstaltung teil. Daher ist der Bereich der Sozialhilfe im Erdgeschoss des Rathauses der Stadt Kreuztal an diesem Tag erst ab 11.00 Uhr für Besucher/innen und telefonische Anfragen geöffnet.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier