Startschuss für die Bad Berleburger Gesundheitswochen

(wS/bb) Bad Berleburg 01.02.2023 | Passend zu den Gesundheitstagen der Weltgesundheitsorganisation WHO gehen auch die Gesundheitswochen 2023 von BLB-Gesund und der Stadt Bad Berleburg an den Start. Erstmals in diesem Jahr sind die Gesundheitswochen der Stadt Bad Berleburg über mehrere Monate – bis in den Herbst – mit einem abwechslungsreichen Programm angelegt.

Im Kontext des Weltkrebstages am 4. Februar erhalten Interessierte wertvolle Tipps und Informationen zu Präventionsmaßnahmen – im Internet unter https://bit.ly/3Yi2bRb gibt es diese ab sofort kostenlos. Weiter geht es im Monat Februar mit Aktionen zur Hörgesundheit und einem Vortrag von Apotheker Dirk Eigner zum Thema: „Warum sind Kinder häufig erkältet?“.

Weiter im Programm geht es im März mit dem Weltgesundheitstag zur Rückengesundheit mit Bewegungsangeboten und Vorträgen. Des Weiteren bietet der März einige Angebote zum Thema Detox, Entgiftung und Entschlackung. Sämtliche Angebote und Details sind im Internet unter www.bad- berleburg.de/Leben/BLB-Gesund/Termine/ zu finden – und werden kontinuierlich aktualisiert.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier