Burbach tritt wieder in die Pedale – Stadtradeln vom 18. Mai bis 7. Juni

(wS/bu) Burbach 06.05.2024 | Aufsatteln, mitmachen! Bereits zum vierten Mal in Folge nimmt die Gemeinde Burbach an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teil. Im Vorjahr wurden im Kreis Siegen-Wittgenstein insgesamt 698.300 von 3.002 registrierten Radfahrenden im Rahmen der bundesweiten Veranstaltung „erradelt“ worden. Ziel ist es, diesen Wert zu überbieten. Gelegenheit dazu haben die heimischen Pedalritter und Speichenheldinnen im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 18. Mai bis 7. Juni. Initiator der jährlichen Mitmach-Kampagne ist das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern, das lokale Antworten auf den globalen Klimawandel entwickelt. Das „Stadtradeln“ soll in 21 Tagen so viele Menschen wie möglich dazu motivieren, aufs Fahrrad aufzusteigen und so die Vorteile dieses Verkehrsklassikers neu zu erleben.

Und so geht‘s: Wer mitradeln will, muss einem bereits vorhandenen Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Wer gründet, ist zunächst automatisch Team-Captain. Teamlos radeln ist nicht möglich. Alternativ kann man aber einem ‚offenen Team‘ beitreten, das es in jeder Kommune und beim Kreis gibt.

Unter www.stadtradeln.de/burbach etwa ist es möglich, sich dem „Offenen Team – Burbach“ anzuschließen oder ein eigenes Team unter Burbach zu gründen. Über die Stadtradeln-App werden die zurückgelegten Kilometer getrackt und der eingesparte CO2-Ausstoß ermittelt. Aber man kann auch ohne App teilnehmen und seine Kilometer ins Webportal eintragen.

„Ziel ist es, wieder so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurückzulegen und damit ein Zeichen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende zu setzen. Dafür sind vor allem die Fahrten im Alltagsverkehr zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, zu Terminen etc. entscheidend, wenn dafür das Auto stehen bleibt und so effektiv CO2 eingespart wird“, motiviert Burbachs Mobilitäts-Manager Samuel Reuter zum Mitmachen. Aber natürlich bieten sich die Feiertage und langen Wochenenden im Mai förmlich dazu an, auch in der Freizeit kräftig in die Pedale zu treten.

Alle Touren und Veranstaltungen rund um die Stadtradeln-Wochen in der Region finden sich auf der Aktionsseite des Kreises unter https://kreissiwi.de/stadtradeln.

Wer schwingt sich vom 18. Mai bis 7. Juni für Burbach und die Umwelt aufs Rad?

Foto: Klima-Bündnis